25.12.2017 | 10:38

На последнем в уходящем году оперативном совещании в правительстве области, состоявшемся в понедельник, 25 декабря, губернатор поднял тему уборки территорий во время снегопадов.

«Министерству строительства и дорожного хозяйства, главам муниципальных образований необходимо обратить особое внимание на дороги, тротуары, дворы, остановки общественного транспорта. Нужно своевременно посыпать их песком и исключать образование наледи. Особенно это касается областного центра: здесь много дорог, автомобилей во дворах, общественных территорий», - конкретизировал глава региона.

Он попросил органы местного самоуправления обратить внимание на содержание как межрайонных дорог, так и автотрасс внутри районов.

«Снег идет, убирать не всегда успевают. Все городские службы и управляющие компании должны активно работать, чтобы у нас меньше было травм, чтобы люди не страдали. Для того, чтобы понять, в каком состоянии находятся тротуары, нужно выйти из машины и пройтись пешком. Сразу будет ясно!» - порекомендовал подчиненным губернатор.

Также Иван Белозерцев поручил кураторам районов подготовить график дежурства на новогодние и рождественские праздники.

«На все эти дни должно быть индивидуальное задание при посещении районов - какие объекты посетить, какие вопросы обсудить в муниципалитете: елки в школах, больницы, объекты соцкультбыта», - распорядился глава региона.