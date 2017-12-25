Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 дек 2017|17:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
0oC
Завтра | Облачно |
  69.09  |  $  58.20
 

Общество | Губернатор посоветовал чиновникам пройтись по тротуарам пешком

25.12.2017|10:38
Печать

На последнем в уходящем году оперативном совещании в правительстве области, состоявшемся в понедельник, 25 декабря, губернатор поднял тему уборки территорий во время снегопадов.

«Министерству строительства и дорожного хозяйства, главам муниципальных образований необходимо обратить особое внимание на дороги, тротуары, дворы, остановки общественного транспорта. Нужно своевременно посыпать их песком и исключать образование наледи. Особенно это касается областного центра: здесь много дорог, автомобилей во дворах, общественных территорий», - конкретизировал глава региона.

Он попросил органы местного самоуправления обратить внимание на содержание как межрайонных дорог, так и автотрасс внутри районов.

«Снег идет, убирать не всегда успевают. Все городские службы и управляющие компании должны активно работать, чтобы у нас меньше было травм, чтобы люди не страдали. Для того, чтобы понять, в каком состоянии находятся тротуары, нужно выйти из машины и пройтись пешком. Сразу будет ясно!» - порекомендовал подчиненным губернатор.

Также Иван Белозерцев поручил кураторам районов подготовить график дежурства на новогодние и рождественские праздники.

«На все эти дни должно быть индивидуальное задание при посещении районов - какие объекты посетить, какие вопросы обсудить в муниципалитете: елки в школах, больницы, объекты соцкультбыта», - распорядился глава региона.

0
0
0
0
 
Гость|25.12.2017 10:46|

Кхм... надо думать в ближайшей перспективе откроется сеть "правильных" обувных магазинов, по аналогии с сетью автомоек?

Гость|25.12.2017 10:49|

penzainform.ru писал(a):

нужно выйти из машины и пройтись пешком
что значит ПЕШКОМ?!!! эт чеж? паланкин простаивать будет? так рабы совсем могут обленится...

Гость|25.12.2017 10:56|

ОСЕТРИНКА ХОРОША В ЛЮБОМ ВИДЕ.

Гость|25.12.2017 10:59|

Чухальник тоже пешком будет ходить?

Гость|25.12.2017 11:02|

Осетрина, моя душа, сегодня очень хороша.

Гость|25.12.2017 11:13|

Гость писал(a):

Гость|25.12.2017 10:46|

Кхм... надо думать в ближайшей перспективе откроется сеть "правильных" обувных магазинов, по аналогии с сетью автомоек?

Автомоек у нас уже пипец...Родственники приезжают и не перестают удивляться числу автомоек, аптек и магазинов Цветы

Гость|25.12.2017 11:30|

Чувствую весь снег растает после таких прогулок чиновников , они же святые!

Гость|25.12.2017 11:42|

до башмакова дорогу ни разу не чистили

Гость|25.12.2017 11:44|

а в городе белинском когда начнут дороги чистить?

Гость|25.12.2017 12:11|

Гость писал(a):

Осетрина, моя душа, сегодня очень хороша.
С кленовым сиропом и под малиной осетринка чудо как вкусна

Гость|25.12.2017 12:14|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость|25.12.2017 10:46|

Кхм... надо думать в ближайшей перспективе откроется сеть "правильных" обувных магазинов, по аналогии с сетью автомоек?

Автомоек у нас уже пипец...Родственники приезжают и не перестают удивляться числу автомоек, аптек и магазинов Цветы
Цветов то уже сильно поубавилось. Придет время и с автомойками разберутся.

Гость|25.12.2017 12:45|

Какая грязь такие и мойки. Значит спрос есть большой.

Гость|25.12.2017 14:03|

А еще полечиться в больничках и только нашими лекарствами, пожрать из магазинов местную продукцию, поездить в маршрутках и пожить в квартирах без отопления. Думаю ветер по пустым кабинетам будет гулять, либо перемрут либо поувольняются.

Гость|25.12.2017 14:17|

А там и летом не лучше. Лучше бы заасфальтировали тротуары как проезжую часть. Кулакова сплошной кошмар

Гость|25.12.2017 14:36|

Гость писал(a):

Лучше бы заасфальтировали тротуары как проезжую часть
вам прям на снег или весны подождем?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!