25.12.2017 | 09:46

В понедельник, 25 декабря, в Пензе отключат отопление на двух улицах. Это связано с ремонтными работами, информирует АО «Т Плюс Теплосеть Пенза».

С 10:00 до 22:00 не будет тепла в домах по улице Гладкова. С 11:00 до 24:00 планируется отключить отопление на теплотрассах по улице Леонова.

В зоне отключения окажется 23 жилых дома.

«Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов будет поставлено на контроль прокуратуры области», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.