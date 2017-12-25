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Общество | 25 декабря в Пензе планируется отключение отопления

25.12.2017|09:46
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В понедельник, 25 декабря, в Пензе отключат отопление на двух улицах. Это связано с ремонтными работами, информирует АО «Т Плюс Теплосеть Пенза».

С 10:00 до 22:00 не будет тепла в домах по улице Гладкова. С 11:00 до 24:00 планируется отключить отопление на теплотрассах по улице Леонова.

В зоне отключения окажется 23 жилых дома.

«Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов будет поставлено на контроль прокуратуры области», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|25.12.2017 09:52|

Мой друг, Отчизне посвятим

Трубы ужасные порывы!

Гость|25.12.2017 09:59|

Предлагаю заголовок послать во все избирательные штабы, как кость.

Гость|25.12.2017 10:01|

ПО ЗАГОЛОВКУ ПОНЯТНО,ЧТО ОТКЛЮЧАТ ВЕСЬ ГОРОД. А ДВЕ УЛИЦЫ - МЕЛОЧИ ЖИЗНИ.

Гость|25.12.2017 10:03|

Задача

Как в Пензенской области, городе Пензе создать безаварийную, безвозмездную схему отопления всех жилых, всех нежилых помещений для всех физических, юридических лиц города Пензы, Пензенской области.

Решение задачи

Для этого всего лишь необходимо выделять исследователям, изобретателям денежные гранты для проведения исследований и практической проверки теоретических наработок.

Скока выделили изобретателям, исследователям (без приставки до)денежных средств в городе Пензе на 2018 год?

При выделении денежных грантов с постановкой целей и определенных задач рано или поздно, а может бытьв гараже, сарае (именно тама, а где еще) и уже

будет создан практически работающий прототип позволяющий получать электричество из эфира (или как там его) для получения электричества в любых количествах, безвозмездно.

И вот тогда то и настанет эра безвозмездного жилищно-коммунального обслуживания в городе Пензе и Пензенской области.

Установив портативное устройство для получения безвозмездного электричества в каждую квартиру, жилой дом, станет возможным отапливать помещение всех квартир, жилых домов элетротенами, электробатареями, электрополами.

Устанавливать электроплиты для приготовления пищи.

Т.е. надобность в тепловых сетях, ТЭЦ , АЭС, отпадет.

При наличии в квартире безвозмездного электричества в любых количествах возможно станет получать воду кристально чистую в количествах необходимых для обеспечения квартиры, жилого дома водой.

Надобность в водоканале, тепловых сетях с горячей водой может отпасть.

Так как каждая квартира, жилой дом могут быть обеспечены безвозмездно чистейшей водой в любых количествах.

Возможно перестанут существовать МУПы, ТСЖ так как гражданин сам станет выставлять температуру на батарее электроотопления пола, стен какая ему более оптимальная.

Товарищ, -Верь!

Этот день прийдет

Этот радостный день наступит.

Безвозмездное электричество уже практически вот вот вот на пороге каждой квартиры и жилого дома

Гость|25.12.2017 10:04|

Пока не Армагедон,но вероятно что скоро.

Гость|25.12.2017 10:05|

Гость писал(a):

ПО ЗАГОЛОВКУ ПОНЯТНО,ЧТО ОТКЛЮЧАТ ВЕСЬ ГОРОД. А ДВЕ УЛИЦЫ - МЕЛОЧИ ЖИЗНИ.
Тем паче мэрия уже строит для себя модульную котельную (на задворках, рядом с танками - среди елочек).

Гость|25.12.2017 10:06|

мелковато что-то... где масштаб... а где праздничные поздравления с планируемым отключением отопления в ночь с 31 декабря на 1 января

Гость|25.12.2017 10:07|

ТОВАРИЩ ВЕРЬ ВЗОЙДЁТ ОНА,ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ... где то мы уже это проходили.

Гость|25.12.2017 10:07|

Сначала захватываем котельные и уже потом телеграфы банки вокзалы.

Гость|25.12.2017 10:13|

ЗАГОЛОВОК - ШОК. А ШОК ЭТО ПО НАШЕМУ!

Гость|25.12.2017 10:13|

Гость писал(a):

отключением отопления в ночь с 31 декабря на 1 января
Часы пробьют 12 раз -

Сейчас отключат свет и газ.

Гость|25.12.2017 10:14|

Гость писал(a):

25.12.2017 10:01|

ПО ЗАГОЛОВКУ ПОНЯТНО,ЧТО ОТКЛЮЧАТ ВЕСЬ ГОРОД.

Заголовки редко соответствуют содержанию статей. Это "идея фикс" "журналистов".

Гость|25.12.2017 10:23|

Гость писал(a):

мелковато что-то... где масштаб... а где праздничные поздравления с планируемым отключением отопления в ночь с 31 декабря на 1 января
Не переживай,это в ночь с 31 на 1 и будет)))

Гость|25.12.2017 10:25|

"1917- было ваше,стало наше"-народ

"90годы- было ваше(народное) стало наше"-почти 90 долларовых российских миллиардеров!

Взяли и поделили, а баблишко в офшор!

Гость|25.12.2017 10:27|

Гость писал(a):

Часы пробьют 12 раз -

Сейчас отключат свет и газ.

Правильно,что газ отключат,чтобы ты по пьяни дом не взорвал,а свет в новогоднюю ночь и не нужен,для этого свечи покупают.Романтика)))

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Имя: Гость
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