24.12.2017 | 11:36

Зареченец Евгений Шелковой получил диплом победителя II степени на конкурсе «Лучший вожатый». Он был организован в рамках II зимнего фестиваля Российского движения школьников, который проходил в Москве с 14 по 18 декабря.

Победителей назвали в Доме культуры МГТУ 17 декабря.

Заместитель директора по воспитательной работе зареченской школы № 218 боролся за звание лучшего вожатого образовательной организации.

«Участникам номинации предстояло принять участие в педагогической дискуссии, провести творческую самопрезентацию, пройти тест на знание основ детского общественного движения, а также дать мастер-класс для школьников», - отметил специалист Управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев.