24.12.2017 | 13:33

Большое предновогоднее торжество организовал совет ветеранов Октябрьского района для представителей старшего поколения. Самые значимые события они всегда отмечают вместе и превращают в настоящий праздник - с выступлениями собственных коллективов и приглашенных артистов.

Едва зазвучала музыка и песни, многие участники праздника пустились в пляс. Недаром их считают самыми жизнерадостными и активными пенсионерами района. И организаторы, и приглашенные говорят, что такие встречи просто необходимы.

«Люди же очень страдают без общения, они хотят общаться. Здесь они все находят: и любовь, и общение, и дружбу», - пояснила председатель комиссии совета ветеранов Октябрьского района Светлана Гребенщикова.

«Люди находят то, что они, может быть, не нашли в своей прошедшей жизни», - поддержал участник мероприятия Юрий Шестопал.

Вместе члены совета ветеранов Октябрьского района соберутся еще не раз. Старый Новый год, Крещение, Масленица - праздники здесь принято отмечать дружно и с душой.