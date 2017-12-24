Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|24 дек 2017|17:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.13  |  $  58.32
 

Общество | Ветераны Октябрьского района Пензы отметили приближение Нового года

24.12.2017|13:33
Печать

Большое предновогоднее торжество организовал совет ветеранов Октябрьского района для представителей старшего поколения. Самые значимые события они всегда отмечают вместе и превращают в настоящий праздник - с выступлениями собственных коллективов и приглашенных артистов.

Едва зазвучала музыка и песни, многие участники праздника пустились в пляс. Недаром их считают самыми жизнерадостными и активными пенсионерами района. И организаторы, и приглашенные говорят, что такие встречи просто необходимы.

«Люди же очень страдают без общения, они хотят общаться. Здесь они все находят: и любовь, и общение, и дружбу», - пояснила председатель комиссии совета ветеранов Октябрьского района Светлана Гребенщикова.

«Люди находят то, что они, может быть, не нашли в своей прошедшей жизни», - поддержал участник мероприятия Юрий Шестопал.

Вместе члены совета ветеранов Октябрьского района соберутся еще не раз. Старый Новый год, Крещение, Масленица - праздники здесь принято отмечать дружно и с душой.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!