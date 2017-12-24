24.12.2017 | 15:31

Зима, гололед… На улицах Пензы воплощается в жизнь картина Григория Мясоедова «Сеятель» - в буквальном смысле. Только на полотне крестьянин семена в землю бросает, а в реальности на тротуары выходят специалисты по раскидыванию песко-соляной смеси - рассеивают ее по дорожкам, чтобы граждане не скользили.

Труд, между прочим, физически тяжелый. Попробуйте потаскать полные ведра, при этом надо еще умудриться раскидать смесь, не попав кому-нибудь на обувь.

На вопрос журналиста 11 канала о том, какие улицы в данный момент обрабатывает бригада МУП «Пензадормост», водитель грузовика перечислил: «Красную, Куйбышева, Чкалова». На них целой машины должно хватить.

«Закончим эти улицы - дадут другой маршрут, мы поедем по другому маршруту», - добавил рабочий.

Дорожки во дворах команда не обрабатывает, там обязаны посыпать песком дворники управляющих компаний или организаций, обслуживающих территорию.

Общеизвестно, что угодить всем сразу никогда не получится. Поэтому рабочие просто выполняют свое дело на заданном маршруте, не ожидая похвал и не вступая в пререкания с недовольными.