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Общество | В Пензе тротуары и пешеходные дорожки обрабатывают песко-соляной смесью

24.12.2017|15:31
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Зима, гололед… На улицах Пензы воплощается в жизнь картина Григория Мясоедова «Сеятель» - в буквальном смысле. Только на полотне крестьянин семена в землю бросает, а в реальности на тротуары выходят специалисты по раскидыванию песко-соляной смеси - рассеивают ее по дорожкам, чтобы граждане не скользили.

Труд, между прочим, физически тяжелый. Попробуйте потаскать полные ведра, при этом надо еще умудриться раскидать смесь, не попав кому-нибудь на обувь.

На вопрос журналиста 11 канала о том, какие улицы в данный момент обрабатывает бригада МУП «Пензадормост», водитель грузовика перечислил: «Красную, Куйбышева, Чкалова». На них целой машины должно хватить.

«Закончим эти улицы - дадут другой маршрут, мы поедем по другому маршруту», - добавил рабочий.

Дорожки во дворах команда не обрабатывает, там обязаны посыпать песком дворники управляющих компаний или организаций, обслуживающих территорию.

Общеизвестно, что угодить всем сразу никогда не получится. Поэтому рабочие просто выполняют свое дело на заданном маршруте, не ожидая похвал и не вступая в пререкания с недовольными.

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Гость|24.12.2017 16:23|

И так грязь. Вместо того, чтобы грязь убрать, подмести, ещё и подливают гавнеца под ноги. Кушайте, уважаемые пензенцы, не обляпайтесь.

Гость|24.12.2017 16:23|

а в Москве делают тротуар с подогревом

Гость|24.12.2017 16:42|

Ну какой тебе еще тротуар с подогревом? Трубы теплотрассы прорываются беспрестанно, вот тебе и подогрев.

Гость|24.12.2017 17:02|

а лучше бы заасфальтировали нормально эти тротуары. асфальт раздолбан. нормально с коляской для ребенка не проехать. и это на ул кулакова - центр города все-таки.

А грязь с солью - это зря конечно. эту грязь приходится обходить там где ее нет. так что лучше снег чем соль.

Имя: Гость
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