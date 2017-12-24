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Общество | Пензячка вошла в число победительниц конкурса «Мисс медицина - 2017»

24.12.2017|14:09
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Самая стильная медсестра России живет в Пензе. Наиля Ханикова стала лучшей в соответствующей номинации на Всероссийском конкурсе «Мисс медицина - 2017». Всего в нем приняли участие 240 сотрудниц здравоохранения со всей страны. 69 человек прошли в финал, где определились победительницы, среди которых оказалась и пензячка.

«Все были в восторге! Мы не ожидали, конечно, но в душе, конечно, надеялись. Большую поддержку мне оказали мои друзья, коллеги, руководство моей больницы, главный врач. За это им огромное спасибо», - поблагодарила победительница конкурса «Мисс медицина-2017» в номинации «Стиль» Наиля Ханикова.

Сам конкурс проходил в заочной форме. Принять участие в нем могли врачи, медсестры, санитарки в возрасте от 18 до 45 лет. Требовалось сделать серию снимков (на рабочем месте, на природе, в спортивном зале и так далее), приложить к ним краткий рассказ о себе, увлечениях и отправить на рассмотрение комиссии.

Когда приглашение на конкурс поступило в Пензенскую областную туберкулезную больницу, где и работает Наиля Ханикова, руководство не раздумывая предложило ей попробовать свои силы

«Наиля соответствовала всем параметрам, которые были предложены для участия в конкурсе. На общем собрании мы поддержали ее кандидатуру», - рассказала главная медсестра ГБУЗ «Пензенская областная туберкулезная больница» Людмила Колесникова.

Кстати, самой стильной медсестре России 44 года, из них 25 лет она проработала в больнице.

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