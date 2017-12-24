24.12.2017 | 12:40

120 учеников каменской СОШ № 9 вступили в ряды Российского движения школьников. На церемонии их приема директор учебного заведения Игорь Данилов пожелал новым членам организации удачи, исполнения планов, участия в различных проектах и достижений во всем.

Российскому движению школьников всего два года. Оно было образовано в 2015-м, 29 октября, в день рождения другой организации, объединявшей когда-то молодежь страны, - комсомола.

Каменская школа стала одной из первых не только в Пензенской области, но и во всей России, где появилось местное отделение РДШ. Стать его членом просто.

«Главное - чтобы школьник хотел заниматься этим, хотел проявлять свою инициативу. Неважно, как ты учишься, неважно, какие у тебя интересы, Российское движение школьников приветствует всех», - отметила председатель РДШ школы № 9 г. Каменки Анастасия Керенская.

На торжественной церемонии действующие члены движения рассказали новоявленным о работе организации, своих успехах и достижениях. Общими усилиями устроили концерт.