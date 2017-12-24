Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|24 дек 2017|17:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.13  |  $  58.32
 

Общество | Каменские ученики пополнили ряды Российского движения школьников

24.12.2017|12:40
Печать

120 учеников каменской СОШ № 9 вступили в ряды Российского движения школьников. На церемонии их приема директор учебного заведения Игорь Данилов пожелал новым членам организации удачи, исполнения планов, участия в различных проектах и достижений во всем.

Российскому движению школьников всего два года. Оно было образовано в 2015-м, 29 октября, в день рождения другой организации, объединявшей когда-то молодежь страны, - комсомола.

Каменская школа стала одной из первых не только в Пензенской области, но и во всей России, где появилось местное отделение РДШ. Стать его членом просто.

«Главное - чтобы школьник хотел заниматься этим, хотел проявлять свою инициативу. Неважно, как ты учишься, неважно, какие у тебя интересы, Российское движение школьников приветствует всех», - отметила председатель РДШ школы № 9 г. Каменки Анастасия Керенская.

На торжественной церемонии действующие члены движения рассказали новоявленным о работе организации, своих успехах и достижениях. Общими усилиями устроили концерт.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!