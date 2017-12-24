24.12.2017 | 10:51

Уже несколько лет студенты Пензенского государственного университета шефствуют над Нижнеломовским домом-интернатом для детей с физическими недостатками. Они регулярно приезжают к ребятам и устраивают праздничные представления.

«Все мы хотим вам пожелать в этот чудесный день, в канун Нового года, прежде всего счастья. Простого человеческого счастья, потому что, когда человек счастлив, у него есть все - у него есть здоровье, у него есть хорошая жизнь, у него есть семья, у него есть будущее», - высказал свое мнение председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов.

Кстати, с каждым годом количество людей, которые хотят присоединиться к акции и поздравить воспитанников Нижнеломовского дома-интерната, растет. На этот раз к постоянным участникам новогодних представлений присоединились студенты-иностранцы. Ну а другие организаторы мероприятия подготовили для своих подопечных подарки.

«Мы привезли детям новогодние игрушки, конфеты, привезли средства личной гигиены - для того чтобы дети могли хорошо встретить Новый год», - рассказал начальник управления судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков.