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Общество | Для воспитанников Нижнеломовского дома-интерната устроили праздник

24.12.2017|10:51
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Уже несколько лет студенты Пензенского государственного университета шефствуют над Нижнеломовским домом-интернатом для детей с физическими недостатками. Они регулярно приезжают к ребятам и устраивают праздничные представления.

«Все мы хотим вам пожелать в этот чудесный день, в канун Нового года, прежде всего счастья. Простого человеческого счастья, потому что, когда человек счастлив, у него есть все - у него есть здоровье, у него есть хорошая жизнь, у него есть семья, у него есть будущее», - высказал свое мнение председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов.

Кстати, с каждым годом количество людей, которые хотят присоединиться к акции и поздравить воспитанников Нижнеломовского дома-интерната, растет. На этот раз к постоянным участникам новогодних представлений присоединились студенты-иностранцы. Ну а другие организаторы мероприятия подготовили для своих подопечных подарки.

«Мы привезли детям новогодние игрушки, конфеты, привезли средства личной гигиены - для того чтобы дети могли хорошо встретить Новый год», - рассказал начальник управления судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков.

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