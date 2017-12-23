23.12.2017 | 12:41

6 и 7 января с 12:00 до 14:00 в Пензенском зоопарке будет проходить «Парад снеговиков». К участию в нем приглашаются коллективы учреждений, классы, семьи или команды детей 6-14 лет с обязательным наличием взрослого сопровождающего.

Для оформления снеговиков команды должны иметь собственные материалы - краски, кисточки, украшения.

Желающим слепить и раскрасить снеговика следует предварительно зарегистрироваться. Заявки принимаются на электронный адрес zoo@mail.ru или по телефону 8 (8412) 99-13-87 (научно-просветительский отдел) до 4 января 2018 г. В заявке указываются фамилия, имя, отчество и возраст членов команды.

«Вход для участников мероприятия бесплатный (по ранее поданным спискам). Все команды «Парада снеговиков» будут награждены дипломами участников и памятными подарками», - сообщается на сайте Пензенского зоопарка.