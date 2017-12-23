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Общество | Зоопарк приглашает пензенцев принять участие в «Параде снеговиков»

23.12.2017|12:41
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6 и 7 января с 12:00 до 14:00 в Пензенском зоопарке будет проходить «Парад снеговиков». К участию в нем приглашаются коллективы учреждений, классы, семьи или команды детей 6-14 лет с обязательным наличием взрослого сопровождающего.

Для оформления снеговиков команды должны иметь собственные материалы - краски, кисточки, украшения.

Желающим слепить и раскрасить снеговика следует предварительно зарегистрироваться. Заявки принимаются на электронный адрес zoo@mail.ru или по телефону 8 (8412) 99-13-87 (научно-просветительский отдел) до 4 января 2018 г. В заявке указываются фамилия, имя, отчество и возраст членов команды.

«Вход для участников мероприятия бесплатный (по ранее поданным спискам). Все команды «Парада снеговиков» будут награждены дипломами участников и памятными подарками», - сообщается на сайте Пензенского зоопарка.

Источник — фото Pixabay.com
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Алексей1963|23.12.2017 12:57|

Хорошая идея! Позвоню дочке, может быть, и пойдем.

Гость|23.12.2017 13:22|

А БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ПОКА ЕЩЁ В ЗООПАРКЕ ИЛИ УЖЕ ПРОДАЛИ?

Гость|23.12.2017 13:34|

Гость писал(a):

А БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ПОКА ЕЩЁ В ЗООПАРКЕ ИЛИ УЖЕ ПРОДАЛИ?
Глава Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз предостерег английских болельщиков, которые собираются посетить ЧМ-2018 в России, об опасности нападения со стороны медведей.Майлз обратился в компанию Visit Russia по поводу вариантов для кемпинга в связи с возможной нехваткой мест в российских гостиницах.По словам Майлза, в Visit Russia ему сообщили, что практика кемпинга в России не распространена, за исключением мест на природе, однако там для туристов есть риск нападения голодных медведей.МЕДВЕДИ НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ И ОН НЕ ПРОДАЁТСЯ!

Гость|23.12.2017 15:30|

скоро сплавят в Ростов ..условий-то для размножения не предусмотрели

А Хасан планировала помтроить 3 клетки ..с учетом самки и перегона так нет

вот и результат ..Резерв России , а размножаться не сможет

Дебилы в руководстве

только деньги за декор вольера отмыли

Гость|23.12.2017 16:12|

Так бывает когда у руля зоопарка не понятно кто

Гость|23.12.2017 16:28|

если белого медведя отдадут то в этой клетке и бассейне будет жить новый директор?

Гость|23.12.2017 16:43|

Гость писал(a):

если белого медведя отдадут то в этой клетке и бассейне будет жить новый директор?
Табличка должна соответствовать названию.Номер Дмитрия Анатольевича!?Смотреть фильм "Шкура" 1991 года.

Гость|23.12.2017 17:16|

Пензенские дети будут видеть белого мишку в виде снеговика.дёшево и сердито.

Имя: Гость
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