Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|23 дек 2017|17:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.13  |  $  58.32
 

Общество | Пензенская область вышла в лидеры по трудоустройству молодых инвалидов

23.12.2017|11:28
Печать

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, в 2017 году Пензенская область стала лидером по доле трудоустроенных выпускников среднеспециальных учебных заведений, имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья.

Более 70% молодых людей, относящихся к этим категориям, нашли себе работу. Основные профессии, по которым они трудятся, - токарь-универсал, мастер столярного и мебельного производства, парикмахер, мастер столярно-плотничных и паркетных работ.

Помимо Сурского края, в список отличившихся в трудоустройстве выпускников-инвалидов вошли Калужская, Ленинградская, Саратовская, Липецкая, Тульская области, Красноярский, Алтайский и Хабаровский края, Республика Марий Эл.

«В Пензенской области 21 колледж осуществляет подготовку лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», - отметили в пресс-службе регионального министерства образования.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|23.12.2017 12:11|

Ну что касаемо самых жирных или инвалидов вы всегда впереди!

По порывам на душу населения тоже впереди планеты всей!

Гость|23.12.2017 13:07|

Ну прям не Пенза, а NEW Васюки какие - то, во всём впереди, а на деле пшик. Одно враньё, журналисты вам не стыдно!

Гость|23.12.2017 16:14|

А что журналисты? Им что скажут, то они и пишут. Ты еще скажи что по тв чистая правда. Более менее что-нибудь написать чтобы народ схавал и цель достигнута.

Гость|23.12.2017 16:28|

А какое место мы занимаем чтобы не было инвалидов

Гость|23.12.2017 17:00|

А по трудоустройству старых инвалидов на каком месте?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!