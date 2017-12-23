23.12.2017 | 11:28

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, в 2017 году Пензенская область стала лидером по доле трудоустроенных выпускников среднеспециальных учебных заведений, имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья.

Более 70% молодых людей, относящихся к этим категориям, нашли себе работу. Основные профессии, по которым они трудятся, - токарь-универсал, мастер столярного и мебельного производства, парикмахер, мастер столярно-плотничных и паркетных работ.

Помимо Сурского края, в список отличившихся в трудоустройстве выпускников-инвалидов вошли Калужская, Ленинградская, Саратовская, Липецкая, Тульская области, Красноярский, Алтайский и Хабаровский края, Республика Марий Эл.

«В Пензенской области 21 колледж осуществляет подготовку лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», - отметили в пресс-службе регионального министерства образования.