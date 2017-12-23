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Общество | В Пензенской области лесные хозяйства получили новую технику

23.12.2017|11:52
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В пятницу, 22 декабря, на подведении итогов работы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области губернатор Иван Белозерцев вручил ключи от новой техники, с помощью которой можно проникать в труднодоступные места охотничьих угодий и пресекать действия браконьеров.

Теперь в распоряжении сотрудников лесного хозяйства имеются пять противопожарных машин, которые могут применяться при проведении комплекса биотехнических мероприятий, а также автомобили для охотничьего надзора и снегоходы.

Обращаясь к собравшимся, Иван Белозерцев отметил, что на выполнение мероприятий, посвященных Году экологии, было выделено почти 40 миллионов рублей. Но с завершением этого года работа по охране окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов не заканчивается.

Глава региона также нацелил сотрудников сферы лесного хозяйства на противодействие незаконным вырубкам. «Недобросовестные граждане пилят лес, а потом на хорошей технике уходят от специалистов, занимающихся охраной леса. Конечно, нужно технически оснащать наших работников, чтобы они могли противостоять нарушителям закона», - пояснил он.

Еще одной серьезной проблемой, на которую обратил внимание губернатор, являются свалки в лесах области. По мнению Ивана Белозерцева, нужно не только менять менталитет жителей Сурского края - повышать экологическую культуру и ужесточать ответственность за подобные действия, - но и использовать современные методы и технические возможности в борьбе за чистоту природы.

«Давайте установим видеокамеры. Видеотрансляцию можно завести на сотовый телефон лесника, чтобы в режиме реального времени он мог наблюдать, что происходит на его участке, зафиксировать номер автомашины, которая привезла мусор в лес, или факт кражи природных ресурсов», - предложил он.

«Помимо этого, Иван Белозерцев поручил усилить работу по восстановлению используемого арендаторами леса», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|23.12.2017 12:16|

penzainform.ru писал(a):

Обращаясь к собравшимся, Иван Белозерцев отметил, что на выполнение мероприятий, посвященных Году экологии, было выделено почти 40 миллионов рублей.
Что сделал губернатор с метлой присуждённой области и ему, как её главе, как одной из самых грязных и мусорных в России?

Гость|23.12.2017 12:18|

40 миллионов, год экологии а почему за 25 лет в Сосновоборске не начали строительство очистных сооружений население от онкологии погибает. когда губернатор был у нас, обещал построить значит враньё.

Гость|23.12.2017 12:32|

penzainform.ru писал(a):

Обращаясь к собравшимся, Иван Белозерцев отметил, что на выполнение мероприятий, посвященных Году экологии, было выделено почти 40 миллионов рублей.
penzainform.ru писал(a):
Иван Белозерцев отметил
penzainform.ru писал(a):
почти 40 миллионов ру
Да он с чувством юмора.

На плитку в Москве было выделено 90 000 000 000ру

(ДЕВЯНОСТО МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ)

Гость|23.12.2017 12:57|

Это не техника, это абсолютное дерьмо. Буханка хороша инжекторная, но гниёт на второй год, гниль юбки по-кругу, третий год - отваливаются пороги. Вам вручили, вернее впарили дерьмо фирмы ГАЗ, которое еле барахтается на продаже никчемных газелей.

Гость|23.12.2017 13:02|

Почему вам не дали полноприводный соболь, с крайслеровским двиглом? хороший, уверенный двигатель, если обслуживать. проходимость вапше не чет всяким там. Вам скинули отрыжку.

Гость|23.12.2017 13:03|

А чем плох змз?

Гость|23.12.2017 13:03|

Гость писал(a):

Иван Белозерцев отметил

penzainform.ru писал(a):

почти 40 миллионов ру

Это не почти, это меньше двух взяток местечкового депутата.

-гавна лопата.

Гость|23.12.2017 13:10|

Хочу работать в лесном хозяйстве, щемить браконьеров и прочих. Ка и где трудоустроиться?

Гость|23.12.2017 13:14|

Гость писал(a):

Ка и где
Попробуй как инвалид по квоте, а если не возьмут заяву в прокуратуру.

Гость|23.12.2017 13:28|

penzainform.ru писал(a):

Обращаясь к собравшимся, Иван Белозерцев отметил, что на выполнение мероприятий, посвященных Году экологии, было выделено почти 40 миллионов рублей. Но с завершением этого года работа по охране окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов не заканчивается.
Т.е. в год экологии в пензенский лесах браконьеры периодически устраивают бойню зверей,а где реакция правоохранительных органов и властей???

Гость|23.12.2017 13:36|

Гость писал(a):

Хочу работать в лесном хозяйстве, щемить браконьеров и прочих. Ка и где трудоустроиться?
Ну, для начала, желательно окончить соответствующее учебное заведение. Напрмер, в Саратове есть факультет в сельхозакадемии и т.д. Гугл.

Гость|23.12.2017 13:45|

Гость писал(a):

Напрмер, в Саратове есть факультет в сельхозакадемии и т.д. Гугл.
Совсем дурачёк? Посмотри что начальницЫ) отделов мэрии например оканчивали.

Училка начальных классов без доп образования земли раздаёт)

Гость|23.12.2017 14:12|

С вырубками уже поздняк бороться всё уже вырублено, причём не недобросовестными гражданами...

Гость|23.12.2017 14:37|

Гость писал(a):

С вырубками уже поздняк бороться всё уже вырублено, причём не недобросовестными гражданами...
Точно! Полномочий никаких. Зато на этой чудесной технике можно и поохотится.

Гость|23.12.2017 15:48|

Полномочий достаточно.С ними и рубится, а что касается буханок плохих новых так им и так сойдёт, целофончиком полы застелят и вперёд! Зато Крестьянина поймают со сраным зайцем пешего с собачкой и нарисуют протоколов и на весь свет трубят какого злодея поймали.

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