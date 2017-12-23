23.12.2017 | 11:52

В пятницу, 22 декабря, на подведении итогов работы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области губернатор Иван Белозерцев вручил ключи от новой техники, с помощью которой можно проникать в труднодоступные места охотничьих угодий и пресекать действия браконьеров.

Теперь в распоряжении сотрудников лесного хозяйства имеются пять противопожарных машин, которые могут применяться при проведении комплекса биотехнических мероприятий, а также автомобили для охотничьего надзора и снегоходы.

Обращаясь к собравшимся, Иван Белозерцев отметил, что на выполнение мероприятий, посвященных Году экологии, было выделено почти 40 миллионов рублей. Но с завершением этого года работа по охране окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов не заканчивается.

Глава региона также нацелил сотрудников сферы лесного хозяйства на противодействие незаконным вырубкам. «Недобросовестные граждане пилят лес, а потом на хорошей технике уходят от специалистов, занимающихся охраной леса. Конечно, нужно технически оснащать наших работников, чтобы они могли противостоять нарушителям закона», - пояснил он.

Еще одной серьезной проблемой, на которую обратил внимание губернатор, являются свалки в лесах области. По мнению Ивана Белозерцева, нужно не только менять менталитет жителей Сурского края - повышать экологическую культуру и ужесточать ответственность за подобные действия, - но и использовать современные методы и технические возможности в борьбе за чистоту природы.

«Давайте установим видеокамеры. Видеотрансляцию можно завести на сотовый телефон лесника, чтобы в режиме реального времени он мог наблюдать, что происходит на его участке, зафиксировать номер автомашины, которая привезла мусор в лес, или факт кражи природных ресурсов», - предложил он.

«Помимо этого, Иван Белозерцев поручил усилить работу по восстановлению используемого арендаторами леса», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.