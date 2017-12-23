23.12.2017 | 15:09

Работы по краткосрочной программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году выходят на финишную прямую. Уже обновили фасады, поменяли инженерные коммуникации, кровлю и лифты в 89 жилых строениях.

«Работа завершается в четырех многоквартирных домах. В Заречном на ул. Мира, 24, также завершаются работы, - здесь предусмотрен ремонт инженерных систем. Это большой четырехэтажный дом. Сроки были продлены в связи с тем, что собственники не обеспечили допуск в свои помещения», - доложила директор регионального фонда капитального ремонта МДК Наталья Моисеева.

По некоторым адресам завершается установка нового лифтового оборудования. В трех домах были совмещены работы, запланированные на 2017 и 2018 год (к примеру, в Каменке).

Заместитель главы администрации Заречного Илья Дильман рассказал о своем опыте реализации программы, а так же о возникающих трудностях. В закрытом городе порядка 95% собственников собирают деньги на спецсчете. Однако не всегда жильцы могут договориться о видах ремонтных работ. Сложности, по словам Ильи Дильмана, в домах переменной этажности. Таких в Заречном шестнадцать.

«Дом смог самостоятельно собрать средства на замену лифта, но при этом у собственников возникали вопросы по голосованию за проведение этого ремонта, потому что в шести подъездах лифт не нужен, а в одном лифт уже отработал свой срок эксплуатации», - отметил чиновник.

Проблему удалось решить. В 2018 году в области запланировано отремонтировать 250 домов.