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Общество | В Пензе подвели итоги реализации программы капитального ремонта

23.12.2017|15:09
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Работы по краткосрочной программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году выходят на финишную прямую. Уже обновили фасады, поменяли инженерные коммуникации, кровлю и лифты в 89 жилых строениях.

«Работа завершается в четырех многоквартирных домах. В Заречном на ул. Мира, 24, также завершаются работы, - здесь предусмотрен ремонт инженерных систем. Это большой четырехэтажный дом. Сроки были продлены в связи с тем, что собственники не обеспечили допуск в свои помещения», - доложила директор регионального фонда капитального ремонта МДК Наталья Моисеева.

По некоторым адресам завершается установка нового лифтового оборудования. В трех домах были совмещены работы, запланированные на 2017 и 2018 год (к примеру, в Каменке).

Заместитель главы администрации Заречного Илья Дильман рассказал о своем опыте реализации программы, а так же о возникающих трудностях. В закрытом городе порядка 95% собственников собирают деньги на спецсчете. Однако не всегда жильцы могут договориться о видах ремонтных работ. Сложности, по словам Ильи Дильмана, в домах переменной этажности. Таких в Заречном шестнадцать.

«Дом смог самостоятельно собрать средства на замену лифта, но при этом у собственников возникали вопросы по голосованию за проведение этого ремонта, потому что в шести подъездах лифт не нужен, а в одном лифт уже отработал свой срок эксплуатации», - отметил чиновник.

Проблему удалось решить. В 2018 году в области запланировано отремонтировать 250 домов.

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Гость|23.12.2017 20:28|

Был лифт нормальный, поменяли на новый тормозной, стоит посвистывает, не дождаться, пока не подпрыгнет, двери не откроет,вниз ходим пешком, так быстрее да и полезнее. Лучше бы крышу над подъездом поменяли, как дождь, так озеро между дверями.

Гость|23.12.2017 20:33|

Замена лифта это текущий ремонт и обслуживание жилья, а не жулья.

Имя: Гость
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