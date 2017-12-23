23.12.2017 | 13:14

В субботу, 23 декабря, рабочая группа во главе с заместителем мэра Пензы Юрием Ильиным проверила состояние городских дворов после снегопада.

В состав комиссии вошли начальник городского департамента ЖКХ Денис Леонтьев, руководитель Управления ЖКХ Андрей Гришин, представители других учреждений. Они осмотрели территории на улицах Калинина, Суворова, Пушкина, Бакунина и на проспекте Строителей.

Как оказалось, обслуживающие организации выполнили всю необходимую работу, причем механизированная расчистка снега проведена лучше, чем ручная.

Юрий Ильин отметил удовлетворительное состояние дворов. Он призвал руководство управляющих компаний и председателей ТСЖ своевременно реагировать на погоду и вовремя обрабатывать пешеходные зоны противогололедными материалами и пескосоляной смесью.