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Общество | В Пензе комиссия оценила расчистку дворов от снега

23.12.2017|13:14
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В субботу, 23 декабря, рабочая группа во главе с заместителем мэра Пензы Юрием Ильиным проверила состояние городских дворов после снегопада.

В состав комиссии вошли начальник городского департамента ЖКХ Денис Леонтьев, руководитель Управления ЖКХ Андрей Гришин, представители других учреждений. Они осмотрели территории на улицах Калинина, Суворова, Пушкина, Бакунина и на проспекте Строителей.

Как оказалось, обслуживающие организации выполнили всю необходимую работу, причем механизированная расчистка снега проведена лучше, чем ручная.

Юрий Ильин отметил удовлетворительное состояние дворов. Он призвал руководство управляющих компаний и председателей ТСЖ своевременно реагировать на погоду и вовремя обрабатывать пешеходные зоны противогололедными материалами и пескосоляной смесью.

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Гость|23.12.2017 13:41|

penzainform.ru писал(a):

Юрием Ильиным проверила состояние городских дворов после снегопада
penzainform.ru писал(a):
после снегопада
penzainform.ru писал(a):
снегопада.
Не-снежной бури!

Гость|23.12.2017 14:07|

Каким образом Юрочка попал в начальники?

Гость|23.12.2017 14:13|

говорят родитель в карты выиграл

Гость|23.12.2017 14:41|

А что был снегопад??? Три снежинки это уже у нас снегопад???

Гость|23.12.2017 15:32|

если бы был тротуар с подогревом как в Москве снега, льда небыло бы

Гость|23.12.2017 16:07|

снегопада то не было.чушь несут.снежок притоптали пешеходы и автомобили.его и не убирал никто.

Гость|23.12.2017 16:29|

Проверил ильин там, где сам живёт. Анекдот.

Гость|23.12.2017 16:39|

Гость писал(a):

Каким образом Юрочка попал в начальники?

По имеющейся информации его папа друг Кривова?!

Гость|23.12.2017 17:30|

Снегопад!!!!!!!! И лица такие деловые на фото)

Имя: Гость
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