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Общество | Сотрудники МЧС напомнили рыболовам о технике безопасности на льду

23.12.2017|16:08
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Сотрудники регионального управления МЧС движутся к рыболовам осторожно: облаченные в спасательные жилеты, с громкоговорителем и тросом, они должны донести до каждого, что пребывание на льду в эту пору может представлять смертельную опасность. Неустойчивая погода и отсутствие сильных морозов привели к тому, что реки затянуло непрочным льдом, выход на который может стоить жизни.

«Рейд проводится в целях профилактики. С любителями рыбной ловли проводятся профилактические беседы, объясняются правила поведения на льду, раздаются памятки, где указаны необходимые меры безопасности, а также меры спасения в случае происшествия», - отметил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

В микрорайоне ГПЗ-24 любители зимней рыбалки передвигаются по льду без опаски. Замеры его показали, что толщина покрытия водоема составляет от 12 почти до 20 сантиметров, да и большинство увлеченных людей стараются не пренебрегать собственной безопасностью.

«По первому льду хожу с пешней. По следующему льду ходим с буром и смотрим, чтобы толщина льда была не меньше 10 сантиметров. Стараемся по первому льду ходить вдвоем, потому что одному в любом случае опасно», - рассказал рыболов Петр Шатыболко.

Сотрудники МЧС напомнили рыболовам о том, как вести себя в случае ЧП, и предупредили, что наиболее опасными сейчас являются точки с течением, родниками и растительностью, а также призвали взрослых особенно внимательно следить за несовершеннолетними во время каникул.

«Убедительна просьба не отпускать детей на водоемы без присмотра, не разрешать играть на льду. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101 или 112», - обратился к населению Марат Мурсяев.

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