23.12.2017 | 16:31

В Покровском архиерейском соборе состоялось праздничное богослужение по случаю 120-летия списка с чудотворной иконы Божьей Матери «Млекопитательница». В XIX веке его доставили в Пензу со святой горы Афон.

«Этот чудесный образ, скорее всего, был семейной иконой, потому что, как мы видим, на образе снизу есть еще изображения святых угодников, которые, вероятно, почитались в данной семье. Эта икона попала в наш град и потом, возможно, оказалась дарована покойному владыке Серафиму, который пожертвовал эту икону уже Покровскому храму, когда он стал восстанавливаться», - рассказал клирик Покровского архиерейского собора города Пензы Николай Лоскутов.

История создания образа уходит своими корнями к VI веку. Этот лик Богородицы-Млекопитательницы первоначально находился в лавре преподобного Саввы близ Иерусалима. Через шесть столетий икона попала к афонским монахам. Она до сих пор находится на святой горе в Ильинском скиту, а ее чудотворные списки распространили по всему миру.

Кстати, это единственное каноническое изображение Богоматери, на котором она кормит грудью новорожденного Христа.

«Монашествующие молились перед этим образом о тех матерях, которые ждут или уже родили своих чад, о благополучии и разрешении в родах и о благополучной жизни младенцев», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В этот день в Покровский храм доставили и ковчег с частицами мощей десяти угодников Божиих - тех святых, которые просияли, служа Господу в Томске, Чернигове, Пскове, Воронеже, Тамбове, Харькове.