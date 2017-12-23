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Общество | Православная Пенза поклонились лику Божьей Матери «Млекопитательница»

23.12.2017|16:31
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В Покровском архиерейском соборе состоялось праздничное богослужение по случаю 120-летия списка с чудотворной иконы Божьей Матери «Млекопитательница». В XIX веке его доставили в Пензу со святой горы Афон.

«Этот чудесный образ, скорее всего, был семейной иконой, потому что, как мы видим, на образе снизу есть еще изображения святых угодников, которые, вероятно, почитались в данной семье. Эта икона попала в наш град и потом, возможно, оказалась дарована покойному владыке Серафиму, который пожертвовал эту икону уже Покровскому храму, когда он стал восстанавливаться», - рассказал клирик Покровского архиерейского собора города Пензы Николай Лоскутов.

История создания образа уходит своими корнями к VI веку. Этот лик Богородицы-Млекопитательницы первоначально находился в лавре преподобного Саввы близ Иерусалима. Через шесть столетий икона попала к афонским монахам. Она до сих пор находится на святой горе в Ильинском скиту, а ее чудотворные списки распространили по всему миру.

Кстати, это единственное каноническое изображение Богоматери, на котором она кормит грудью новорожденного Христа.

«Монашествующие молились перед этим образом о тех матерях, которые ждут или уже родили своих чад, о благополучии и разрешении в родах и о благополучной жизни младенцев», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В этот день в Покровский храм доставили и ковчег с частицами мощей десяти угодников Божиих - тех святых, которые просияли, служа Господу в Томске, Чернигове, Пскове, Воронеже, Тамбове, Харькове.

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Гость|23.12.2017 19:29|

penzainform.ru писал(a):

120-летия списка с чудотворной иконы Божьей Матери «Млекопитательница»
Знаю, есть животные млекопитающие, но чтобы так обозвать Матерь Божью...

Гость|23.12.2017 19:33|

Кощей бесмертный

Гость|23.12.2017 19:37|

Какой-какой матери??

Гость|23.12.2017 19:38|

Гость писал(a):

Президент Владимир Путин
Одно радует,что он ни за какие деньги не сможет купить бессмертие.

Гость|23.12.2017 19:38|

Гость писал(a):

Знаю, есть животные млекопитающие, но чтобы так обозвать Матерь Божью...

Ну что вы так? Агницы (овцы) млекопитающиеся.

Гость|23.12.2017 20:32|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
120-летия списка с чудотворной иконы Божьей Матери «Млекопитательница»
Знаю, есть животные млекопитающие, но чтобы так обозвать Матерь Божью...
А Вы не в курсе , что Иисус не Бог ? А следовательно и матери Божей не было .

У Бога Иеговы не могло быть матери матери . Святая Троица - не более чем блеф поповщины . В Библии нет никакой Троицы .

Гость|23.12.2017 21:33|

обман будет наказан

Гость|23.12.2017 22:50|

Гость писал(a):

наю, есть животные млекопитающие, но чтобы так обозвать Матерь Божью..
а у бога есть мать ? отец ? бабушка ? дедушка ?

Гость|23.12.2017 22:52|

пророк Иса говорил что он не бог а посланник бога

Гость|23.12.2017 23:10|

Путин: "Россия, устремлённая в будущее".

Гость|23.12.2017 23:19|

Православная Пенза, а чо не столица православия сурского края. Ну придумают же у новости название.

Гость|23.12.2017 23:53|

Так это раньше было

Гость|24.12.2017 00:01|

Ай да жрецы, ай да затейники!

Гость|24.12.2017 00:14|

а когда бородатого шайтана с флага области уберут ?

Гость|24.12.2017 00:25|

Гость писал(a):

24.12.2017 00:14|

а когда бородатого шайтана с флага области уберут ?

Давно пора убрать.

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Имя: Гость
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