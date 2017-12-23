23.12.2017 | 10:35

Плотина водохранилища, расположенного на реке Вяди в Бессоновском районе, содержалась с нарушениями. Их выявила проверка, которую провели представители прокуратуры и Ростехнадзора.

Водохранилище, расположенное рядом с поселком Подлесным, известно многим пензенцам - как любителям отдыха на лоне природы, так и рыболовам. За содержание и эксплуатацию плотины отвечает МУП «Пензадормост».

Как показала проверка, у организации отсутствуют утвержденная декларация по безопасности, разрешение на эксплуатацию, критерии безопасности гидротехнического сооружения, правила эксплуатации гидротехнического сооружения.

В отношении инженера ГТС «Пензадормоста» было возбуждено административное дело по факту нарушения требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. Рассмотрев его, Нижне-Волжское управление Ростехнадзора оштрафовало должностное лицо на 2 000 рублей.

«Руководителю МУП «Пензадормост» направлено представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.