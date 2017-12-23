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Общество | Плотина водохранилища на реке Вяди содержалась с нарушениями

23.12.2017|10:35
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Плотина водохранилища, расположенного на реке Вяди в Бессоновском районе, содержалась с нарушениями. Их выявила проверка, которую провели представители прокуратуры и Ростехнадзора.

Водохранилище, расположенное рядом с поселком Подлесным, известно многим пензенцам - как любителям отдыха на лоне природы, так и рыболовам. За содержание и эксплуатацию плотины отвечает МУП «Пензадормост».

Как показала проверка, у организации отсутствуют утвержденная декларация по безопасности, разрешение на эксплуатацию, критерии безопасности гидротехнического сооружения, правила эксплуатации гидротехнического сооружения.

В отношении инженера ГТС «Пензадормоста» было возбуждено административное дело по факту нарушения требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. Рассмотрев его, Нижне-Волжское управление Ростехнадзора оштрафовало должностное лицо на 2 000 рублей.

«Руководителю МУП «Пензадормост» направлено представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|23.12.2017 11:16|

РАЗВЕ МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ ТАКИЕ ОГРОМНЫЕ ШТРАФЫ. ЧИНОВНИК МОЖЕТ ПРОСТО ЭКОНОМИЛ ДЕНЬГИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННОГО ДОМИКА.

Гость|23.12.2017 11:18|

Разок ее уже смывало, эту платину. В начале 90х. Вот там весело было, когда холодильники по реке плыли

Гость|23.12.2017 12:09|

Гость писал(a):

ЧИНОВНИК МОЖЕТ ПРОСТО ЭКОНОМИЛ ДЕНЬГИ НА
Помешался ты на чиновниках. Какие чиновники, где?

Гость|23.12.2017 13:05|

Самое главное, чтобы у нашей Сурской плотины было все в порядке. Такая мощь. Столько воды. Нужно по максимуму больше выделять денег на ее содержание и проверки. На укрепление дна и стенок. И усиливать охрану этой территории. Я, правда, не знаю, охраняют ее или нет. Но уверен, что ее охранять должен целый полк. Так спокойнее.

Гость|23.12.2017 13:24|

Гость писал(a):

Самое главное, чтобы у нашей Сурской плотины было все в порядке. Такая мощь. Столько воды. Нужно по максимуму больше выделять денег на ее содержание и проверки. На укрепление дна и стенок. И усиливать охрану этой территории. Я, правда, не знаю, охраняют ее или нет. Но уверен, что ее охранять должен целый полк. Так спокойнее.
В своё время , рядом с плотиной располагалась военная база хранения инженерной техники,но в конце 80-х её расформировали,а потом туда перебросили понтонно-мостовой полк.А плотину охраняет Россгвардия,с блокпостами,вооружённая охрана с собаками,водные патрули,и радар на МГЭС,проезд по плотине только по спецпропускам.

Гость|23.12.2017 15:45|

Гость писал(a):

радар на МГЭС
Где он расположен,и какое предназначение имеет? Или Вы про радиолокационную станцию в Ольшанке?

Гость|23.12.2017 16:06|

РУТЕНИЙ 106

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР и РОСПОТРЕБНАДЗОР - две фашистские структуры - SS и SD соответственно .

Гость|23.12.2017 16:38|

Гость писал(a):

Где он расположен,и какое предназначение имеет? Или Вы про радиолокационную станцию в Ольшанке?
На Сурском гидроузле есть мини ГЭС ,сделана на месте гидрозатвора старицы,там стояла небольшая обзорная РЛС. Гость писал(a):
А что касается Сурской плотины , то её могут подорвать только прибегая к вооружённой атаке . Достаточно 10 автоматчиков . В сущности это не проблема для террористов .
Чушь полная.Кстати даже выстрел из РПГ по гидрозатвору не нанесёт существенного ущерба.Кстати при строительстве плотины использовалась арматура 80 мм.

Гость|23.12.2017 17:10|

А что касается Сурской плотины , то её могут подорвать только прибегая к вооружённой атаке . Достаточно 10 автоматчиков . В сущности это не проблема для террористов .Чушь полная.Кстати даже выстрел из РПГ по гидрозатвору не нанесёт существенного ущерба.Кстати при строительстве плотины использовалась арматура 80 мм.РУТЕНИЙ 106

Вы крайне невнимательны и слабы познаниями . Для взрыва подобной плотины необходимо не менее полутонны взрывчатки заложенной к тому же строго определённым образом . Речь шла о том , что для нейтрализации охраны и проникновения на объект достаточно взвода хорошо вооружённых диверсантов . Причём здесь гранатомёт ? !!!

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