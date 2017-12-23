23.12.2017 | 15:19

Итоговая коллегия минлесхоза Пензенской области началась с хороших новостей. Министр Александр Москвин сообщил, что штатная численность сотрудников в 2018 году будет сохранена, а заработная плата работников лесной отрасли вырастет на 9%. По словам руководителя, в Год особо охраняемых природных территорий и экологии большая работа была проделана в основном по трем направлениям: охране окружающей среды, животного мира и насаждений.

«Был выявлен ряд нарушений в недропользовании - было выявлено много свалок, которые впоследствии были ликвидированы, много незаконных рубок на арендованных и неарендованных участках», - доложил Александр Москвин.

Одна из важнейших задач, которую удалось выполнить сотрудникам министерства - сохранить леса от огня в летнее время. Всего было зафиксировано 32 природных пожара, а площадь, пройденная пламенем, составила около 60 гектаров - это один из самых хороших показателей в ПФО.

Сотрудникам минлесхоза на коллегии представили и новую технику, которая поступила в лесничества и охотнадзор. Они получили четыре снегохода и пять тракторов с навесным оборудованием для опашки земель.