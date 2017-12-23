23.12.2017 | 09:58

В ближайшие дни на территории Пензенской области ожидаются обильные снегопады, которые могут привести к образованию наледи на проезжей части и ухудшению дорожной обстановки. Об этом предупреждает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными, правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

Водителей призывают в такую погоду по возможности не делать резких маневров и перестроений, снижать скорость и повышать внимание при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам.

Пешеходам в свою очередь следует соблюдать повышенную осторожность и помнить, что при такой погоде тормозной путь автомобиля значительно возрастает. Водитель может не успеть остановить машину перед внезапно вышедшим на дорогу человеком.

Кроме того, для безопасного передвижения в темное время суток пешеходам следует обозначить себя световозвращающими элементами.