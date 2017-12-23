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Общество | ГИБДД призывает водителей и пешеходов к осторожности в снегопад

23.12.2017|09:58
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В ближайшие дни на территории Пензенской области ожидаются обильные снегопады, которые могут привести к образованию наледи на проезжей части и ухудшению дорожной обстановки. Об этом предупреждает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными, правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

Водителей призывают в такую погоду по возможности не делать резких маневров и перестроений, снижать скорость и повышать внимание при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам.

Пешеходам в свою очередь следует соблюдать повышенную осторожность и помнить, что при такой погоде тормозной путь автомобиля значительно возрастает. Водитель может не успеть остановить машину перед внезапно вышедшим на дорогу человеком.

Кроме того, для безопасного передвижения в темное время суток пешеходам следует обозначить себя световозвращающими элементами.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|23.12.2017 11:24|

просто бережёного Бог бережёт.

Гость|23.12.2017 12:20|

Весь частный автотранспорт необходимо запретить.

Гость|23.12.2017 12:25|

Гость писал(a):

просто бережёного Бог бережёт.
и хоронят с почестями.

Гость|23.12.2017 16:16|

Гость писал(a):

Весь частный автотранспорт необходимо запретить.
иди проспись,алкаш.

Гость|23.12.2017 16:23|

А ГДЕ ОНИ СНЕГОПАД УВИДЕЛИ?

Гость|23.12.2017 16:33|

Гость писал(a):

ЧУВЫРЛЫ
кабучи.

Имя: Гость
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