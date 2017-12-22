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Общество | В Пензе провели мероприятие для малообеспеченных семей

22.12.2017|17:17
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500 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стали участниками новогоднего представления в областном драматическом театре. Вместе со своими родителями юные пензенцы помогали Деду Морозу и другим сказочным персонажам развеять чары Снежной королевы.

«Артур первый раз на елке, он пока еще не понимает, кто такой Дед Мороз, кто такая Снегурочка. Бегает по театру - его больше интересует, что и где находится», - рассказала жительница Пензы Виктория Тарасова.

Главная городская елка была организована социальным управлением города. Всех участников праздника кроме песен, танцев, игр и конкурсов ждали наборы со сладостями.

«За счет средств бюджета города Пензы приобретено для такой категории семей 4,5 тысячи подарков. Также будут дополнительно привлечены спонсорские средства, чтобы таких подарков было больше», - отметила начальник Социального управления города Пензы Ирина Федонина.

«В общей численности наше социальное управление обслуживает 12 тысяч семей, в которых есть 16 тысяч детей. Оно успевает делать это вовремя и качественно. Думаю, будет правильно, если мы им сегодня поаплодируем в знак признательности», - подчеркнул глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Еще одним подарком для детей и их родителей стал музыкальный спектакль «Белоснежка» по мотивам любимой многими сказки.

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Гость|22.12.2017 20:18|

Мама Артура стерва редкостная,у самой оказывается ребёнок,а работая в детской поликлинике вела себя как последняя ......,

Гость|22.12.2017 21:43|

а они что малообеспеченные?

Гость|22.12.2017 21:49|

Как то на малообеспеченых или на людей попавших в трудную жизненную ситуацию не похожи.

Гость|22.12.2017 22:22|

По принципу кумовства что ли туда приглашали? Или у нас малоимуще сейчас так выглядят?

Гость|22.12.2017 23:54|

Не переживайте, вернусь обратно в поликлинику. И в лицо мне скажите об этом! А то в роли гостя я вас не узнаю.

Гость|23.12.2017 01:06|

Гость писал(a):

Как то на малообеспеченых или на людей попавших в трудную жизненную ситуацию не похожи.
это из серии поездки летом на юг за бюджетные деньги "малообеспеченных детин" у котороых через одного айфоны не самых старых моделей и детей встречали малообеспеченные родители в золоте и на аффтомобилях.. короч, нормально всё)))

Гость|23.12.2017 01:11|

Мало обеспеченные - это те, которые нищие или не совсем? Понятно, что не бомжи, но всё-таки нищие?

Гость|23.12.2017 01:22|

Гость писал(a):

Мало обеспеченные - это те, которые нищие или не совсем? Понятно, что не бомжи, но всё-таки нищие?
хз.. это наверное дети чиновников из администрации, там кто меньше 100т в месяц получают все считаются малообеспеченными считай нищими, вот для них походу и проводят такие мероприятия..

Гость|23.12.2017 02:14|

вот те на,а кого то и забыли

Гость|23.12.2017 09:49|

Вы что нас за дураков то держите!!!!! Быть бы мне такой мало обеспеченной.Если эти малообеспеченных.,то я нищая.А нищим везде ход закрыт? Бессовестные,всех блатных под разными предлогами собираете ,а таким как мы нищету вы презираете.вот и весь сказ.

Гость|23.12.2017 09:53|

Малообеспеченные это у кого 5000 зарплата. То есть никто. Спасибо Партии за это!

Гость|23.12.2017 10:53|

Да ландо. Относитесь ко всему проще и привыкайте что сейчас всё по блату.

Гость|23.12.2017 11:39|

без блата нужно давать 10 лет за сокрытие налогов и хищения.

Гость|23.12.2017 12:46|

А я хочу сказать спасибо людям, организовавшим для детей этот праздник! Вспомните себя когда вы были детьми - мы ждали когда же выйдет Дед Мороз, а когда на елке зажгут огни, и все это было для нас волшебством. А сейчас, став взрослыми, вместо того, чтобы язвить по любому поводу, лишь бы отличиться и запомниться, пойдите и сделайте хорошее дело. Мы с друзьями несколько лет собирали подарки для детей из семей, которым тяжело это сделать самим. В этом году я присоединилась к акции в сетевом магазине, оплатила и оставила на кассе подарок. Спешите делать добро, ЛЮДИ!!!!!

Гость|23.12.2017 12:53|

Гость писал(a):

Вспомните себя когда вы были детьми - мы ждали когда же выйдет Дед Мороз,
Ну и чо вспомнил, но малоимущих а тем более нищих такого понятия не было в ссср с тунеядством боролись. Рабочие места были. Заводы работали. Детство было реально счастливое, бесплатные спортивные секции футбол хоккей борьба, летом пеонерские лагеря без проблем хоть на две смены. А сейчас малообеспеченые нищие.

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Имя: Гость
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