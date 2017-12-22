22.12.2017 | 17:17

500 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стали участниками новогоднего представления в областном драматическом театре. Вместе со своими родителями юные пензенцы помогали Деду Морозу и другим сказочным персонажам развеять чары Снежной королевы.

«Артур первый раз на елке, он пока еще не понимает, кто такой Дед Мороз, кто такая Снегурочка. Бегает по театру - его больше интересует, что и где находится», - рассказала жительница Пензы Виктория Тарасова.

Главная городская елка была организована социальным управлением города. Всех участников праздника кроме песен, танцев, игр и конкурсов ждали наборы со сладостями.

«За счет средств бюджета города Пензы приобретено для такой категории семей 4,5 тысячи подарков. Также будут дополнительно привлечены спонсорские средства, чтобы таких подарков было больше», - отметила начальник Социального управления города Пензы Ирина Федонина.

«В общей численности наше социальное управление обслуживает 12 тысяч семей, в которых есть 16 тысяч детей. Оно успевает делать это вовремя и качественно. Думаю, будет правильно, если мы им сегодня поаплодируем в знак признательности», - подчеркнул глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Еще одним подарком для детей и их родителей стал музыкальный спектакль «Белоснежка» по мотивам любимой многими сказки.