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Общество | В Пензе организатор пикета с гробом и венком оштрафован на 20 000 рублей

22.12.2017|15:56
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В четверг, 21 декабря, Ленинский районный суд вынес постановление, по которому организатор пикета у здания регионального минздрава признан виновным в проведении публичного мероприятия без согласования.

15 декабря у здания министерства здравоохранения на улице Пушкина, 163, появились гроб с надписью «Медицина Пензенской области» и венок с надписью «Нашей медицине от Левого фронта».

Выставленные на всеобщее обозрение бесхозные предметы обследовали кинолог с собакой, а также взрывотехник Росгвардии - опасности они не представляли.

Как оказалось, три человека, один из которых являлся организатором, столь необычным образом провели пикет против реформы здравоохранения, сокращения районных больниц и увольнения врача.

Однако заявления о проведении мероприятия от инициативной группы в мэрию Пензы не поступало. Это явилось основанием для привлечения организатора к административной ответственности. Его оштрафовали на 20 000 рублей.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в Ленинском районном суде.

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Гость|22.12.2017 16:10|

мало!!!!! очень мало для тех кто их финансирует!

Гость|22.12.2017 16:15|

Когда же Стручкова оштрафуют пару-тройку лимонов и уволят?!

Гость|22.12.2017 16:41|

Увольнения какого врача?

Гость|22.12.2017 16:46|

угу так медицину уже почти похоронили поздновато с гробом.

надо было уже памятник приносить : "безвременно ушедшей медпомощи пензенцам. И трагически погибшей бесплатной медицине"

Гость|22.12.2017 16:47|

Чухальник не начистили и то хорошо

Гость|22.12.2017 17:03|

Стрючков замечатальный человек,замечательный семьянин,в Каменке о нем очень хорошо отзываются,вспоминают хорошим словом,он много лет проработал в Каменской районной больнице.

Гость|22.12.2017 17:06|

Когда же Стручкова оштрафуют пару-тройку лимонов и уволят?!

Когда же Стручкова оштрафуют пару -тройку лимонов и посадят ?!

Гость|22.12.2017 17:22|

Гость писал(a):

Стрючков замечатальный человек,замечательный семьянин,в Каменке о нем очень хорошо отзываются,вспоминают хорошим словом,он много лет проработал в Каменской районной больнице.
Кем? Работником?

Гость|22.12.2017 17:43|

речь не о стрючке хотя и он говно .реч о медицине пензы и области .терновская црб девиз неподмажеш не поедиш

Гость|22.12.2017 17:46|

Не знаю, кто его охарактеризовал хорошим работником, врачи занимающие частным приемом? Младший мед персонал навряд ли. Регистрацию к врачу по телефону, при прямом обращении- прием на несколько дней врач занят, только через скорую. Это в ЦРБ. А об РАЙоне???

Гость|22.12.2017 17:55|

Здравоохранение прогнило насквозь. Дело даже не в конкретном министре, который представляет из себя подмахивающую шестерку без особых задатков организатора. Дело в системе которая функционирует по принципу курятника. Ребята с гробом просто обозначили свою гражданскую позицию и за это наш "самый гуманный суд в мире" быстренько вынес карающий приговор. А по факту и чиновникам и судьям и прочим прочим прочим включая Верховного просто плевать на народонаселениие и его здоровье. Кстати в ФЗ 323 "Об охране здоровья граждан" даже понятие здравоохранение отсутствует. Так что чисто бизнес и ничего личного.

Гость|22.12.2017 18:16|

Гость писал(a):

Чухальник не начистили и то хорошо
В дурку постучись , тебе откроют и примут . Ты уже тронулся на чухальнике .

Гость|22.12.2017 18:20|

Дураки . Надо было делать одиночный пикет , на него не требуется никаких разрешительных документов . Подставились под наш совсем не народный суд .

Гость|22.12.2017 18:22|

а почему врачей бъют и обижают

Полоний (гость)|22.12.2017 18:33|

Гость писал(a):

мало!!!!! очень мало для тех кто их финансирует!
Поверьте, они сильно не обеднеют от такой суммы.

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Имя: Гость
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