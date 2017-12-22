22.12.2017 | 15:56

В четверг, 21 декабря, Ленинский районный суд вынес постановление, по которому организатор пикета у здания регионального минздрава признан виновным в проведении публичного мероприятия без согласования.

15 декабря у здания министерства здравоохранения на улице Пушкина, 163, появились гроб с надписью «Медицина Пензенской области» и венок с надписью «Нашей медицине от Левого фронта».

Выставленные на всеобщее обозрение бесхозные предметы обследовали кинолог с собакой, а также взрывотехник Росгвардии - опасности они не представляли.

Как оказалось, три человека, один из которых являлся организатором, столь необычным образом провели пикет против реформы здравоохранения, сокращения районных больниц и увольнения врача.

Однако заявления о проведении мероприятия от инициативной группы в мэрию Пензы не поступало. Это явилось основанием для привлечения организатора к административной ответственности. Его оштрафовали на 20 000 рублей.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в Ленинском районном суде.