22.12.2017 | 15:51

Чиновники предложили обманутым дольщикам подать заявления в суд о признании их кредиторами, а в дальнейшем настоятельно посоветовали создать жилищно-строительные кооперативы в каждом из семи проблемных домов. В числе таких строений пять пензастроевских, одна высотка компании «Декор-Трейд» и еще одна - организации «Север-Траст».

«По законодательству май-июнь, не ранее двух месяцев, ЖСК выходит из конкурсной массы, и где-то в конце июня мы с вами должны подойти к тому моменту, когда ЖСК как юридическое лицо будет заключать договор на достройку дома с теми застройщиками, по которым мы сейчас ведем работу», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Однако это предложение у приглашенных на встречу дольщиков вызвало резонные опасения. Люди боятся, что, организовав кооператив, останутся снова один на один со своей проблемой и им опять придется вкладывать собственные деньги в завершение строительства.

«Когда мы создадим кооператив и получим данный недострой, наши требования о передаче жилых помещений будут считаться в соответствии с законодательством погашенными», - заметил один из участников долевого строительства.

«Если вы не создадите ЖСК, у вас есть риск уйти в денежный реестр. Это в ваших интересах», - возразила начальник госжилстройтехинспекции области Инна Левченко.

«Если вы не создаете ЖСК, вы уходите в другую категорию кредиторов, это так называемая третья денежная очередь от реализации в конкурсе имущества «Пензастроя», - добавил Николай Симонов.

Для каждого объекта в настоящее время разработана дорожная карта, определены потенциальные новые застройщики, которые могли бы сдать незавершенные дома за счет собственного денежного оборота, а также получения на льготных условиях земельных участков. Их формированием в настоящее время и занимается муниципалитет.

«По каждому из этих участков мы сегодня имеем сведения о возможных технических присоединениях, которые важны для застройщика. Кто-то из застройщиков пожелал, чтобы мы поучаствовали в развитии инженерных сетей - для того чтобы в перспективе компенсировать часть затрат, которые он вложит в дострой», - подчеркнул глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Некоторые из организаций выразили интерес к территориям, освободившимся после сноса аварийного жилья. Кстати, потенциальные застройщики тоже рискуют. В рамках обязательств они должны предоставить пятилетнюю гарантию на завершенные дома.