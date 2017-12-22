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Общество | Дольщикам предложили организовать жилищно-строительные кооперативы

22.12.2017|15:51
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Чиновники предложили обманутым дольщикам подать заявления в суд о признании их кредиторами, а в дальнейшем настоятельно посоветовали создать жилищно-строительные кооперативы в каждом из семи проблемных домов. В числе таких строений пять пензастроевских, одна высотка компании «Декор-Трейд» и еще одна - организации «Север-Траст».

«По законодательству май-июнь, не ранее двух месяцев, ЖСК выходит из конкурсной массы, и где-то в конце июня мы с вами должны подойти к тому моменту, когда ЖСК как юридическое лицо будет заключать договор на достройку дома с теми застройщиками, по которым мы сейчас ведем работу», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Однако это предложение у приглашенных на встречу дольщиков вызвало резонные опасения. Люди боятся, что, организовав кооператив, останутся снова один на один со своей проблемой и им опять придется вкладывать собственные деньги в завершение строительства.

«Когда мы создадим кооператив и получим данный недострой, наши требования о передаче жилых помещений будут считаться в соответствии с законодательством погашенными», - заметил один из участников долевого строительства.

«Если вы не создадите ЖСК, у вас есть риск уйти в денежный реестр. Это в ваших интересах», - возразила начальник госжилстройтехинспекции области Инна Левченко.

«Если вы не создаете ЖСК, вы уходите в другую категорию кредиторов, это так называемая третья денежная очередь от реализации в конкурсе имущества «Пензастроя», - добавил Николай Симонов.

Для каждого объекта в настоящее время разработана дорожная карта, определены потенциальные новые застройщики, которые могли бы сдать незавершенные дома за счет собственного денежного оборота, а также получения на льготных условиях земельных участков. Их формированием в настоящее время и занимается муниципалитет.

«По каждому из этих участков мы сегодня имеем сведения о возможных технических присоединениях, которые важны для застройщика. Кто-то из застройщиков пожелал, чтобы мы поучаствовали в развитии инженерных сетей - для того чтобы в перспективе компенсировать часть затрат, которые он вложит в дострой», - подчеркнул глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Некоторые из организаций выразили интерес к территориям, освободившимся после сноса аварийного жилья. Кстати, потенциальные застройщики тоже рискуют. В рамках обязательств они должны предоставить пятилетнюю гарантию на завершенные дома.

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Гость|22.12.2017 19:33|

Не верьте!

Гость|22.12.2017 19:36|

Нужно как можно больше организовывать организаций, организующих отъём бабла у населения. А как поднять бабла? кааператив бла-бла-бла...

Гость|22.12.2017 19:38|

Деньги стырили, виновных НЕТ, Левченко "ОТБИВАЕТСЯ" Где она была раньше??!

Гость|22.12.2017 19:54|

penzainform.ru писал(a):

а в дальнейшем настоятельно посоветовали создать жилищно-строительные кооперативы
То есть прямо сказали - "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Ищите ребята деньги на достройку.

Гость|22.12.2017 19:56|

ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ НА ДОЛЬШИКОВ НЕ ХОТЯТ ПОМОЧЬ ЗАКОНОМ И ШАРЛАТАНОВ НАКАЗАТЬ

Гость|22.12.2017 20:10|

Гость писал(a):

Гость|22.12.2017 19:56|

ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ НА ДОЛЬШИКОВ НЕ ХОТЯТ ПОМОЧЬ ЗАКОНОМ И ШАРЛАТАНОВ НАКАЗАТЬ

шарлатаны в доле с чиновниками , ворон ворону глаз не выклюет

Гость|22.12.2017 20:45|

говорили же, что из бюджета достроят.......

Гость|22.12.2017 20:53|

Денег нет в бюджете.. будете доплачивать ...И не мало

Гость|22.12.2017 21:18|

Это называется система частичного резервирования, когда средства на постройку дома брались в кредит у банка (А), в который в свою очередь эти средства посредством банковского мультипликатора, положил другой банк (Б), в который эти самые средства положил финансовый холдинг (В), в который эти средства положил некий инвестор (Г), который эти средства взял в кредит у кипрского банка (Д) в который эти средства положил ВОР из России (Е) в итоге когда реальный дольщик сделал вклад в постройку дома реальными деньгами, а в Европе вдруг чихнул финансовый кризис и у нас обвалился рынок недвижимости, деньги дольщика уже на стадии внесения их в кассу оказались в кармане гражданина (Е)

Гость|22.12.2017 21:34|

Гость писал(a):

ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ НА ДОЛЬШИКОВ НЕ ХОТЯТ ПОМОЧЬ ЗАКОНОМ И ШАРЛАТАНОВ НАКАЗАТЬ
Ничего , в следующий раз умнее будут . Дольщики не знали , что живут в стране управляемой ворами ? Знали . Вот и получили чего добивались . Не жалко . Я тоже покупал квартиру , но готовую , а не виртуальную .

Гость|22.12.2017 21:37|

суд может выиграть только тот, у кого денег немеряно а у кого их нет - напрасные потуги...

Гость|22.12.2017 21:42|

Гость писал(a):

у кого денег немеряно а у кого их нет - напрасные потуги
Не звезди не счастье.

Гость|22.12.2017 21:42|

Гость писал(a):

суд может выиграть только тот, у кого денег немеряно
У суда выиграть невозможно.А вы с их законом собрались бороться???

Гость|22.12.2017 21:46|

Крайними как всегда остались простые люди... К сожалению

Гость|22.12.2017 21:52|

Ну надо было головой думать, на хрена отдовать бабло за то чего еще нет. Хотя построенных квартир было не мерено покупай и живи.

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Имя: Гость
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