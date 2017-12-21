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Общество | Проект «По зову сердца» привлек более 100 пензенских пенсионеров

21.12.2017|09:31
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В среду, 20 декабря, для жителей Пензенской области прошла акция «По зову сердца». Пожилые люди, пришедшие в Центр культуры и досуга, прошли осмотр у докторов и узнали, как быть бодрыми и энергичными в любом возрасте.

Врачи областного центра медицинской профилактики и центра здоровья приняли более 100 человек. Выяснилось, что все участники проекта следят за артериальным давлением, а 95% из них ходят не менее 30 минут в день.

«Подобные акции с привлечением специалистов профилактической медицины планируют проводить в Пензе постоянно», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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Гость|21.12.2017 09:53|

penzainform.ru писал(a):

Пожилые люди, пришедшие в Центр культуры и досуга, прошли осмотр у докторов и узнали, как быть бодрыми и энергичными в любом возрасте.
Мечтать, к сожалению, не вредно.

Гость|21.12.2017 09:56|

penzainform.ru писал(a):

пришедшие в Центр культуры и досуга, прошли осмотр у докторов и узнали, как быть бодрыми

это категория людей которые только и любят ходить по врачам и сидеть в очереди под кабинетом.Доктор..., ась..., скажите как мне быть бодрым? Ща, выпишу рецепт на две с половиной , и вы поподреете, потом приходите еще такой выпишу.

Имя: Гость
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