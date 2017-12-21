21.12.2017 | 09:31

В среду, 20 декабря, для жителей Пензенской области прошла акция «По зову сердца». Пожилые люди, пришедшие в Центр культуры и досуга, прошли осмотр у докторов и узнали, как быть бодрыми и энергичными в любом возрасте.

Врачи областного центра медицинской профилактики и центра здоровья приняли более 100 человек. Выяснилось, что все участники проекта следят за артериальным давлением, а 95% из них ходят не менее 30 минут в день.

«Подобные акции с привлечением специалистов профилактической медицины планируют проводить в Пензе постоянно», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.