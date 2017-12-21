21.12.2017 | 09:13

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области прошли подготовку перед служебной командировкой. Боевое слаживание подразделения проходило на протяжении месяца.

Омоновцы совершенствовали свои навыки на занятиях по специальной, медицинской, топографической, инженерной, физической, огневой подготовке, отрабатывали порядок действий личного состава при выполнении задач в горно-лесистой местности.

«Профессиональное ядро сводной группы составили сотрудники, которые имеют серьезный опыт выполнения задач в боевой обстановке», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Начальник управления Игорь Белов при оценке готовности бойцов отметил высокий уровень организации проведенных занятий.