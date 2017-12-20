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Общество | В троллейбусах Пензы алиментщиков призывают вспомнить о детях

20.12.2017|12:18
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В Пензе сотрудники службы судебных приставов применили новый метод влияния на граждан, задолжавших алименты собственным детям.

В троллейбусах появились плакаты, призывающие платить алименты, а также популяризирующие банк данных исполнительных производств.

Акция обращена к должникам-алиментщикам и содержит призывы: «Вспомните о детях сегодня!», «Исполните свой гражданский долг перед ребенком!».

«Социальная реклама размещена в 57 троллейбусах на всех маршрутах. Отмечено, что за последнюю неделю посещение банка данных возросло. Возможно, это связано с завершением года, но мы надеемся, что свою роль в этом играет и агитация в общественном транспорте», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

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