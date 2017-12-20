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Общество | В Пензенской области педиатрам выделили 14 автомобилей «Лада-Ларгус»

20.12.2017|09:28
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В Пензенскую область поступили 14 легковых автомобилей «Лада-Ларгус» для работы педиатрической службы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в личном микроблоге в среду, 20 декабря.

Глава региона пояснил, что с соответствующей просьбой к нему в августе во время прямой линии обратилась главный педиатр области Ольга Смирнова. Она пожаловалась на то, что автопарк детских поликлиник сильно изношен.

«Я принял решение о выделении порядка семи миллионов рублей из регионального бюджета. Девять автомобилей будут направлены в поликлиники Пензы, две в Кузнецк, по одной в межрайонные центры», - сообщил Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, эта мера должна повысить доступность и качество медпомощи, сделать работу врачей более комфортной.

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Гость|20.12.2017 09:51|

penzainform.ru писал(a):

В Пензенскую область поступили 14 легковых автомобилей «Лада-Ларгус» для работы педиатрической службы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев
А как по поводу выделения антифриза, бензина, расходников, запчастей?

На станции скорой помощи все углы забиты сломанными иномарошными каретами, в тренде ручная шиповка шин, с районов пригоняют буханки которые ещё остались на ходу.

-Через год от ларгусов рожки да ножки останутся.

-больничка не выделит денег даже на знак "Ш" не то что на светоотражающий жилет-прокуратура-Фас!

Гость|20.12.2017 09:53|

Через год от ларгусов рожки да ножки останутся

почему так?

Имя: Гость
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