В Пензенскую область поступили 14 легковых автомобилей «Лада-Ларгус» для работы педиатрической службы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в личном микроблоге в среду, 20 декабря.
Глава региона пояснил, что с соответствующей просьбой к нему в августе во время прямой линии обратилась главный педиатр области Ольга Смирнова. Она пожаловалась на то, что автопарк детских поликлиник сильно изношен.
«Я принял решение о выделении порядка семи миллионов рублей из регионального бюджета. Девять автомобилей будут направлены в поликлиники Пензы, две в Кузнецк, по одной в межрайонные центры», - сообщил Иван Белозерцев.
По мнению губернатора, эта мера должна повысить доступность и качество медпомощи, сделать работу врачей более комфортной.
penzainform.ru писал(a):А как по поводу выделения антифриза, бензина, расходников, запчастей?
На станции скорой помощи все углы забиты сломанными иномарошными каретами, в тренде ручная шиповка шин, с районов пригоняют буханки которые ещё остались на ходу.
-Через год от ларгусов рожки да ножки останутся.
-больничка не выделит денег даже на знак "Ш" не то что на светоотражающий жилет-прокуратура-Фас!