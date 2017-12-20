20.12.2017 | 09:28

В Пензенскую область поступили 14 легковых автомобилей «Лада-Ларгус» для работы педиатрической службы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в личном микроблоге в среду, 20 декабря.

Глава региона пояснил, что с соответствующей просьбой к нему в августе во время прямой линии обратилась главный педиатр области Ольга Смирнова. Она пожаловалась на то, что автопарк детских поликлиник сильно изношен.

«Я принял решение о выделении порядка семи миллионов рублей из регионального бюджета. Девять автомобилей будут направлены в поликлиники Пензы, две в Кузнецк, по одной в межрайонные центры», - сообщил Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, эта мера должна повысить доступность и качество медпомощи, сделать работу врачей более комфортной.