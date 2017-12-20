20.12.2017 | 11:22

Во вторник, 19 декабря, в Пензе прошел рейд по пресечению незаконной торговли соснами и елями. Его провели сотрудники полиции, представители мэрии и администрации Октябрьского района.

Они прошли по улицам Ладожской, Ленина, Лядова, Тернопольской, Циолковского и проспекту Строителей. У дома № 154 на проспекте Строителей было зафиксировано нарушение правил торговли.

«По данному факту составлен административный протокол за торговлю в неустановленных местах», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

В понедельник, 18 декабря, несанкционированная торговля новогодними деревьями была зафиксирована на улице Кижеватова.