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Общество | В Пензе продолжают бороться с незаконными елочными базарами

20.12.2017|11:22
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Во вторник, 19 декабря, в Пензе прошел рейд по пресечению незаконной торговли соснами и елями. Его провели сотрудники полиции, представители мэрии и администрации Октябрьского района.

Они прошли по улицам Ладожской, Ленина, Лядова, Тернопольской, Циолковского и проспекту Строителей. У дома № 154 на проспекте Строителей было зафиксировано нарушение правил торговли.

«По данному факту составлен административный протокол за торговлю в неустановленных местах», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

В понедельник, 18 декабря, несанкционированная торговля новогодними деревьями была зафиксирована на улице Кижеватова.

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