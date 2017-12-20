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Общество | В Пензе отсутствие дорожных знаков у «Глобуса» озадачивает водителей

20.12.2017|14:22
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На развязке возле «Глобуса» сложная ситуация из-за того, что знаки приоритета есть только со стороны Арбекова. Если ехать по улице Суворова из центра или по улице Бекешской - столбы пусты. Нет никаких подсказок, кто тут должен останавливаться.

«Если из центра ехать, у «Глобуса» на кольце стоят и пропускают. Но знаков нет, ездят по привычке», - рассказал один из автомобилистов.

«По-моему, здесь так и оставили приоритет у тех, кто едет прямо, в сторону Арбекова. Знака «Круговое движение» нет, «Главная дорога» - тоже», - высказался другой водитель

«Не знаю, езжу как-то… Там ведь получается некруговое движение», - отметил пензенец.

В этом все и дело. Недавно на федеральном уровне постановили: на круге главный тот, кто уже въехал на него.

В регионах раньше действовали разные принципы преодоления таких развязок; сейчас правила стали едины. Но, видимо, на пересечении Суворова, Бекешской и Тимирязева сняли знаки кругового движения, чтобы избежать пробок. Действующая годами схема распределяла потоки, но теперь не все понимают, как вести себя - приоритеты не указаны. Похоже, здесь работает правило «помеха справа».

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