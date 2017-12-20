20.12.2017 | 10:13

В Пензе завершен капитальный ремонт фасада жилого дома № 3 на улице Кирова, построенного в первой половине ХХ века и известного многим поколениям горожан. В советские и постсоветские времена в этом здании располагались магазины «Дон» и «Хозтовары».

Фасад дома выходит на красную линию, и косметический ремонт проводился неоднократно. А в этом году был приведен в порядок еще и фундамент.

Прежде чем были начаты ремонтные работы, проектная организация изготовила и согласовала с управлением градостроительства и архитектуры паспорт наружной отделки, чтобы сохранить архитектурно-художественный облик здания.

«На объекте восстановили балконы, а отремонтированный и утепленный фасад отделали мелкозернистым декоративным покрытием с последующей окраской акриловым составом.

В местах общего пользования установлены энергосберегающие окна из ПВХ-профиля, по фасаду имеется водосточная система, капитально приведены в порядок входные группы, обустроена отмостка. Ремонт фундамента и утепление цоколя произведены плитами из экструзионного пенополистирола», - уточнили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.