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Общество | В Пензе отремонтирован фасад известного всем горожанам здания

20.12.2017|10:13
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В Пензе завершен капитальный ремонт фасада жилого дома № 3 на улице Кирова, построенного в первой половине ХХ века и известного многим поколениям горожан. В советские и постсоветские времена в этом здании располагались магазины «Дон» и «Хозтовары».

Фасад дома выходит на красную линию, и косметический ремонт проводился неоднократно. А в этом году был приведен в порядок еще и фундамент.

Прежде чем были начаты ремонтные работы, проектная организация изготовила и согласовала с управлением градостроительства и архитектуры паспорт наружной отделки, чтобы сохранить архитектурно-художественный облик здания.

«На объекте восстановили балконы, а отремонтированный и утепленный фасад отделали мелкозернистым декоративным покрытием с последующей окраской акриловым составом.

В местах общего пользования установлены энергосберегающие окна из ПВХ-профиля, по фасаду имеется водосточная система, капитально приведены в порядок входные группы, обустроена отмостка. Ремонт фундамента и утепление цоколя произведены плитами из экструзионного пенополистирола», - уточнили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

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Гость|20.12.2017 10:38|

А во дворе фасад такой же красивый?

Гость|20.12.2017 10:46|

Гость писал(a):

А во дворе фасад такой же красивый?
А во двор не фасад, а тыл.

Гость|20.12.2017 10:47|

На какую такую красную линию выходит фасад этого чудо-дома?

Гость|20.12.2017 10:48|

Гость писал(a):

А во дворе фасад такой же красивый?
Во дворе вообще жопа!! И вообще этот дом дурацкий, там есть квартиры без ванных комнат.

Гость|20.12.2017 10:53|

Гость писал(a):

И вообще этот дом дурацкий, там есть квартиры без ванных комнат.

И он мешает смотреть на храм дальней округе.

Гость|20.12.2017 10:53|

А дом через дорогу напротив, когда капитально отремонтируют? Он же на глазах разваливается, а еще внесен в реестр охраны исторической архитектуры...

Гость|20.12.2017 11:14|

Еще на этом перекрестке верните ДВЕ полосы налево с Лермонтова на Кирова - и благодарность горожан удвоится.

Имя: Гость
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