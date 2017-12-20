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Общество | В Пензе малообеспеченные семьи к празднику получили продуктовые наборы

20.12.2017|17:24
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За счет бюджета Пензы для ребят из малообеспеченных многодетных семей были специально приобретены новогодние подарки.

Многодетная мама Елена Барыкина обратилась за помощью в социальный центр Первомайского района осенью, когда в ее семье родился третий ребенок.

«Средства личной гигиены, продуктовые наборы, сертификаты, игрушки для детей - дети вообще в восторге», - отметила Елена.

«Наши учреждения работают со спонсорами, привлекаются и свои средства. То есть многодетные семьи, как и все остальные семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, обращаются в наше учреждение и получают помощь продуктами и вещами», - подчеркнула начальник отдела Социального управления города Пензы Елена Столярова.

В преддверии Нового года малообеспеченные многодетные семьи поддерживаются овощными и продуктовыми наборами. По специальным сертификатам в ближайших от дома магазинах можно получить девять килограммов картофеля и три килограмма моркови.

«Это помощь, которая действительно нужна. Ни одной многодетной семье она не помешает», - отметила многодетная мама Елена Атякшева.

В состав продовольственного набора входят макаронные и кондитерские изделия, крупы, растительное масло, сахар.

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Гость|20.12.2017 18:51|

Унижение людей.

Гость|20.12.2017 18:53|

Гость писал(a):

Унижение людей.
Эти люди сами себя унижают.

Гость|20.12.2017 18:55|

для чего им дают.. на 3 ребенка платят большие пособия..

Гость|20.12.2017 18:58|

Эти две мамы когда детей делали,рожали кого спрашивали???Шуба на одной и не скажешь что малоимущая))позорницы!!!10кг картошки и 3кг моркови дешевле их маникюра)))

Гость|20.12.2017 18:59|

За помощью она обратилась)) когда шуьу покупала не думала о детях)))

Гость|20.12.2017 19:02|

Да, на третьего ребёнка дают землю, на которой можно вырастить и картофель,и морковь. Только трудиться надо. А работать-то сейчас никто не хочет. Все ждут спонсоров. Работающая семья и даже многодетная не всегда является малоимущими. Только те, которые не работают. Или скрывают свои доходы.

Гость|20.12.2017 19:09|

Позор!!!!!Что-же шубу не подсказали снять?

Да... а настоящие малоимущие семьи стесняются сказать о своём сложном положении,у них официальная зарплата и платят налоги как положено. На бумаге-буржуи, а когда заплатили налог на имущество, коммунальные платежи, купили лекарства ребёнку, если не дай Бог заболел,в кошельке-...пусто. И шубу такую увы не купишь....

Гость|20.12.2017 19:11|

Гость писал(a):

Эти две мамы когда детей делали,рожали кого спрашивали???Шуба на одной и не скажешь что малоимущая))позорницы!!!10кг картошки и 3кг моркови дешевле их маникюра)))
Такие "малоимущие" в шубах и при маникюре своих деток на моря отправляют по бесплатным путёвкам от соцзащиты. Связи, господа, связи...

Имя: Гость
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