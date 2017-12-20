20.12.2017 | 17:24

За счет бюджета Пензы для ребят из малообеспеченных многодетных семей были специально приобретены новогодние подарки.

Многодетная мама Елена Барыкина обратилась за помощью в социальный центр Первомайского района осенью, когда в ее семье родился третий ребенок.

«Средства личной гигиены, продуктовые наборы, сертификаты, игрушки для детей - дети вообще в восторге», - отметила Елена.

«Наши учреждения работают со спонсорами, привлекаются и свои средства. То есть многодетные семьи, как и все остальные семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, обращаются в наше учреждение и получают помощь продуктами и вещами», - подчеркнула начальник отдела Социального управления города Пензы Елена Столярова.

В преддверии Нового года малообеспеченные многодетные семьи поддерживаются овощными и продуктовыми наборами. По специальным сертификатам в ближайших от дома магазинах можно получить девять килограммов картофеля и три килограмма моркови.

«Это помощь, которая действительно нужна. Ни одной многодетной семье она не помешает», - отметила многодетная мама Елена Атякшева.

В состав продовольственного набора входят макаронные и кондитерские изделия, крупы, растительное масло, сахар.