20.12.2017 | 13:05

Сотрудники Чаадаевского лесничества собрали с лесосеменной плантации около трех тонн шишек сосны обыкновенной для обеспечения воспроизводства лесов семенами с высокими посевными качествами.

Для сравнения: в одном стандартном мешке из-под сахара умещается в среднем 35 кг шишек. То есть, если упаковать собранные шишки в эту тару, получится более 85 мешков.

«Сбор шишек с невысоких деревьев проводился вручную, в кронах деревьев - с использованием приставных лестниц», - рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

При обработке шишек было получено 24 кг семян сосны, обладающих улучшенными наследственными свойствами. Они пройдут экспертизу на лесостанции, а затем поступят в лесные питомники. Из этих семян вырастят посадочный материал, который будет использоваться для создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами.