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Общество | В Чаадаевском лесничестве собрано около 3 000 кг шишек

20.12.2017|13:05
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Сотрудники Чаадаевского лесничества собрали с лесосеменной плантации около трех тонн шишек сосны обыкновенной для обеспечения воспроизводства лесов семенами с высокими посевными качествами.

Для сравнения: в одном стандартном мешке из-под сахара умещается в среднем 35 кг шишек. То есть, если упаковать собранные шишки в эту тару, получится более 85 мешков.

«Сбор шишек с невысоких деревьев проводился вручную, в кронах деревьев - с использованием приставных лестниц», - рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

При обработке шишек было получено 24 кг семян сосны, обладающих улучшенными наследственными свойствами. Они пройдут экспертизу на лесостанции, а затем поступят в лесные питомники. Из этих семян вырастят посадочный материал, который будет использоваться для создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами.

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Гость|20.12.2017 13:18|

penzainform.ru писал(a):

Из этих семян вырастят посадочный материал
для чего выращивать если срубить нельзя дерево

Гость|20.12.2017 13:23|

penzainform.ru писал(a):

При обработке шишек было получено 24 кг семян сосны, обладающих улучшенными наследственными свойствами.
penzainform.ru писал(a):
Из этих семян вырастят посадочный материал, который будет использоваться для создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами.
Здесь хорошо там, где нас нет. Здесь, где нас нет, творятся героические дела и живут удивительные люди. Здесь, где нас нет, растут невиданные урожаи и один за другого идёт на смерть. Здесь, где нас нет, женщины любят один раз и лётчики неимоверны. Как удался фестиваль, где нас не было. Как хороши рецепты блюд, которых мы не видели.

Как точны станки, на которых мы не работаем.

Как много делают для нас разные учреждения.

Как улучшен семенной материал!

А мы всё не там.

А мы в это время где-то не там находимся.

Гость|20.12.2017 13:29|

Где этот заоблачный рай???живу в г Пенза и здесь этого нет!!!

Гость|20.12.2017 13:29|

Да врут все. Самогонку настаивать собирают.

Гость|20.12.2017 13:35|

в министерстве лесного хозяйства вроде покупали квадрокоптер могли бы по лесу полетать и снять HD 1080 видео посадочного материала

Гость|20.12.2017 13:38|

в Москву телеграмму отправьте что шишек насобирали

Имя: Гость
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