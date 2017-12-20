20.12.2017 | 12:39

В Бековском районе суд обязал общеобразовательные учреждения установить кнопки передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел. С соответствующим требованием к служителям Фемиды обратился прокурор.

Кнопки отсутствовали в школах сел Вертуновка, Покровка, Сосновка и поселка Сахзавод, а также в детском саду «Солнышко».

По мнению прокурора, отсутствие тревожных кнопок отрицательно сказывалось на комплексной безопасности людей, пребывающих в этих учреждениях, не позволяло обеспечить постоянный контроль и предупреждение терактов и чрезвычайных ситуаций.

В итоге ответчиков обязали установить в зданиях кнопки в срок до 1 сентября 2018 года, сообщили в Бековском районном суде.