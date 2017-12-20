Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 дек 2017|13:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.50  |  $  58.72
 

Общество | В Бековском районе в школах и детсаде появятся тревожные кнопки

20.12.2017|12:39
Печать

В Бековском районе суд обязал общеобразовательные учреждения установить кнопки передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел. С соответствующим требованием к служителям Фемиды обратился прокурор.

Кнопки отсутствовали в школах сел Вертуновка, Покровка, Сосновка и поселка Сахзавод, а также в детском саду «Солнышко».

По мнению прокурора, отсутствие тревожных кнопок отрицательно сказывалось на комплексной безопасности людей, пребывающих в этих учреждениях, не позволяло обеспечить постоянный контроль и предупреждение терактов и чрезвычайных ситуаций.

В итоге ответчиков обязали установить в зданиях кнопки в срок до 1 сентября 2018 года, сообщили в Бековском районном суде.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!