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Общество | Пензенские управляющие компании возместят переплаты по квитанциям

20.12.2017|16:06
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В декабре 2017 года коммунальщики вернут пензенцам года 2,5 миллиона рублей - это излишне начисленные еще в начале года деньги за СОИ (содержание общего имущества). Речь о суммах за электричество с января по май.

«Всего было выдано 310 предписаний, то есть каждая вторая проверка заканчивалась выявлением нарушений. В ноябрьских квитанциях найдет отражение перерасчет по 53 домам», - сообщила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

В числе нарушителей - семь управляющих компаний «Жилье» с номерами 11, 12, 15, 19, 23, 24, 26, организации «Железнодорожная», «Обслуживание жилого фонда», «Западная». Они с января 2017-го стали выставлять суммы больше, чем в 2016-м, когда услуга называлась ОДН (общедомовые нужды).

«Вот у нас горит «сороковка». Мы посчитали: если бы лампочка горела круглые сутки, и то получается, что сумма именно та, которую мы платили раньше. И вдруг сумма увеличилась в три раза», - рассказала жительница дома № 83 на улице Ухтомского Галина Керенская.

За пензенцев вступились жилищные инспекторы. Начиная с весны, они выдавали коммунальщикам предписания. Те с ними не соглашались. Дела направлялись в суды; рассмотрение каждого дела растягивалось на месяцы.

«Основная работа придется на январь: по данной теме будут перерассчитаны порядка 180 предписаний. Напоминаю, что речь идет о выставлении норматива, тогда как прибор учета показывал на деле меньше, то есть гражданам фактически были выставлены счета за непотребленный коммунальный ресурс», - добавила Инна Левченко.

Жилищные инспекторы продолжат проводить проверки и находить новые нарушения.

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