Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 дек 2017|11:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.17  |  $  58.61
 

Общество | Пензенские школьники собрали 352 кг отработанных батареек

20.12.2017|10:43
Печать

Во вторник, 19 декабря, в Пензе были подведены итоги IV городского конкурса «Разрядись» по сбору отработанных элементов питания.

В нем приняли активное участие шесть школ города. С 16 октября по 26 ноября ребята собрали 352 кг (16 896 штук) отработанных батареек.

Рекордсменами стали ученики школы № 20 - 122 кг элементов питания. На втором месте школа имени М. Ю. Лермонтова - 76,8 кг. Третьими стали юные защитники природы из школы № 18, собравшие 60,58 кг батареек.

На счету воспитанников школы № 67 г. Пензы 30 кг, а ученики 2-го корпуса школы № 52 собрали 13,2 кг батареек.

Вне конкурса собирала батарейки Военная академия материально-технического обеспечения, ее результат - 50 кг отработанных элементов питания.

«Награждение победителей и участников конкурса «Разрядись» состоится 20 декабря в 16:00 в Литературном музее на слете участников движения «Зеленая волна», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

0
0
0
0
 
Гость|20.12.2017 11:01|

Поебдителю данной затей какой приз ?

Гость|20.12.2017 11:02|

Гость писал(a):

Поебдителю данной затей какой приз ?
наверное эти же батарейки либо те самые крышечки)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!