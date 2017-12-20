20.12.2017 | 10:43

Во вторник, 19 декабря, в Пензе были подведены итоги IV городского конкурса «Разрядись» по сбору отработанных элементов питания.

В нем приняли активное участие шесть школ города. С 16 октября по 26 ноября ребята собрали 352 кг (16 896 штук) отработанных батареек.

Рекордсменами стали ученики школы № 20 - 122 кг элементов питания. На втором месте школа имени М. Ю. Лермонтова - 76,8 кг. Третьими стали юные защитники природы из школы № 18, собравшие 60,58 кг батареек.

На счету воспитанников школы № 67 г. Пензы 30 кг, а ученики 2-го корпуса школы № 52 собрали 13,2 кг батареек.

Вне конкурса собирала батарейки Военная академия материально-технического обеспечения, ее результат - 50 кг отработанных элементов питания.

«Награждение победителей и участников конкурса «Разрядись» состоится 20 декабря в 16:00 в Литературном музее на слете участников движения «Зеленая волна», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.