20.12.2017 | 16:31

Для пензенских врачей зимние каникулы - напряженный период. Все новогодние праздничные дни медики будут на посту.

Составлен график работы лечебных учреждений с конца декабря 2017 по начало января 2018 года. Скорая помощь будет дежурить в полном составе - каждые сутки 129 бригад. Пациенты смогут обратиться и в поликлиники.

«Мы установили следующий порядок работы: все эти дни неотложная медицинская помощь будет оказываться в поликлиниках с 8 до 14 часов», - сообщила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

Также пензенцы смогут вызвать врача на дом: взрослому человеку по номеру 999-130, а ребенку - 990-130. В call-центре прием звонков от населения будет осуществляться с 8:00 до 11:00. А 3, 4, 5 и 6 января в поликлиниках по графику работы субботы жители смогут обратиться к врачам-специалистам, таким как хирург, кардиолог, невролог.

Случиться в период праздников может всякое, поэтому люди в белых халатах останутся на страже здоровья граждан. При этом медики советуют предстоящие новогодние каникулы провести с толком.

«Погода ожидается прекрасная, в городе много спортивных объектов. Можно эти восемь-девять праздничных выходных дней потратить с пользой и для себя и для своей семьи, для здоровья», - посоветовала Наталья Тюгаева.