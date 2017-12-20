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Общество | Интернет-магазин «Ситилинк» исполняет желания пензенцев

20.12.2017|10:51
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Интернет-магазин электроники и бытовой техники «Ситилинк» составил список особенно ценных подарков на Новый год и указал, какие средства хороши на пути к осуществлению желаний. В этом году пензенцам советуют в письмах к Деду Морозу указывать ссылку www.citilink.ru, тогда интересующая вещь окажется под елочкой.

С 15 по 31 декабря федеральная сеть «Ситилинк» проводит акцию «Калейдоскоп подарков». Чтобы сделать процесс поиска максимально удобным и быстрым, участвующие в акции товары распределены по категориям: «Детям», «Мужу/Жене», «Парню/Девушке», «Дедушке/Бабушке», «Друзьям, коллегам».

Чтобы сделать заказ, нужно зайти на страницу акции «Калейдоскоп подарков», выбрать товар и положить его в корзину, цены на странице появятся уже со скидкой.

С подробными условиями акции и товарным ассортиментом можно ознакомиться на сайте.

Товар можно оформить доставкой, получить в ближайшем пункте «Ситилинк-мини» или в центре терминальной торговли на улице Ставского, 4. Список всех пунктов выдачи в Пензе и области можно найти здесь.

Количество точек выдачи «Ситилинк-мини» постоянно растет, совсем недавно очередной магазин открылся в Сердобске. До конца декабря «Ситилинк» появится и в Нижнем Ломове.

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