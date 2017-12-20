Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 дек 2017|10:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.17  |  $  58.61
 

Общество | Губернатор поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с праздником

20.12.2017|09:00
Печать

В среду, 20 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил сотрудникам и ветеранам Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пензенской области поздравление с профессиональным праздником.

«В этом году ваша служба отмечает свой столетний юбилей. На протяжении всех минувших десятилетий вы и ваши коллеги достойно исполняете ответственную миссию - отстаиваете территориальную целостность государства, обеспечиваете защиту национальных интересов, политическую и социальную стабильность в обществе.

В современных условиях ваша работа приобрела особое значение, ведь России приходится сталкиваться с проявлениями сепаратизма и экстремизма, противостоять террористическим вызовам и угрозам.

Год от года вы наращиваете усилия по борьбе с организованной преступностью, наркоманией, коррупцией, большое внимание уделяете укреплению экономического потенциала Пензенской области.

Эффективное выполнение поставленных задач по силам только самоотверженным и мужественным людям, подлинным патриотам нашей великой Родины. А такие прекрасные качества неизменно отличают ваш замечательный коллектив.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за профессионализм и компетентность, верность принципам долга и чести!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству!» - говорится в обращении главы региона.

0
0
0
0
 
Гость|20.12.2017 09:55|

много их у нас в области?

Гость|20.12.2017 10:00|

И ни одного хвалебного слова про борьбу с коррупцией.

Как же так?

Почему губернатор не отметил достижение нашего прекрасного ФСБ в этой области-забыл?

ФСБ-так держать!

Даёшь полное искоренение чиновничьей коррупции в области!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!