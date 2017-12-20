20.12.2017 | 09:00

В среду, 20 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил сотрудникам и ветеранам Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пензенской области поздравление с профессиональным праздником.

«В этом году ваша служба отмечает свой столетний юбилей. На протяжении всех минувших десятилетий вы и ваши коллеги достойно исполняете ответственную миссию - отстаиваете территориальную целостность государства, обеспечиваете защиту национальных интересов, политическую и социальную стабильность в обществе.

В современных условиях ваша работа приобрела особое значение, ведь России приходится сталкиваться с проявлениями сепаратизма и экстремизма, противостоять террористическим вызовам и угрозам.

Год от года вы наращиваете усилия по борьбе с организованной преступностью, наркоманией, коррупцией, большое внимание уделяете укреплению экономического потенциала Пензенской области.

Эффективное выполнение поставленных задач по силам только самоотверженным и мужественным людям, подлинным патриотам нашей великой Родины. А такие прекрасные качества неизменно отличают ваш замечательный коллектив.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за профессионализм и компетентность, верность принципам долга и чести!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству!» - говорится в обращении главы региона.