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Общество | 23 декабря в городской детской поликлинике пройдет день УЗИ

20.12.2017|12:00
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В субботу, 23 декабря, в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» пройдет профилактическая акция «День УЗИ».

«Жители Пензы могут пройти ультразвуковые исследования ЖКТ, почек, щитовидной железы. Для этого необходимы показания и рекомендации врача», - сообщается на сайте медицинского учреждения.

Родители юных пензенцев могут обратиться по адресу: 1-й проезд Рахманинова, 12, 5-й этаж. Предварительная запись на прием к специалистам ведется по телефону 990-130.

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Гость|20.12.2017 12:36|

Уверена на 100 процентов, что на УЗИ уже не попасть. Все занято.

Гость|20.12.2017 12:40|

23 декабря рабочий день в стандартном режиме...

и записаться на узи в этот день невозможно.

Все расписано в порядке очереди...

Не теряйте время..

Гость|20.12.2017 12:50|

а зачем кормят пальмовым маслом

водяра,-вонючее пойло

пиво мыльная газировка

Гость|20.12.2017 12:51|

Когда прекратится акционная медицинская помощь?

Гость|20.12.2017 12:57|

ищут здоровые почки

Имя: Гость
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