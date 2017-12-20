20.12.2017 | 12:00

В субботу, 23 декабря, в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» пройдет профилактическая акция «День УЗИ».

«Жители Пензы могут пройти ультразвуковые исследования ЖКТ, почек, щитовидной железы. Для этого необходимы показания и рекомендации врача», - сообщается на сайте медицинского учреждения.

Родители юных пензенцев могут обратиться по адресу: 1-й проезд Рахманинова, 12, 5-й этаж. Предварительная запись на прием к специалистам ведется по телефону 990-130.