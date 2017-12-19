19.12.2017 | 11:04

В течение 50-й недели текущего года (с 11 по 17 декабря) в Пензенской области зарегистрировали 2 279 случаев респираторно-вирусной инфекции. Треть заболевших – дети до 14 лет.

Показатель заболеваемости – 167,5 на 100 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 36,1%.

В Пензе в течение недели диагноз «респираторная вирусная инфекция» поставили 1 049 раз, это 201,2 на 100 тысяч населения.

«Заболеваемость населения гриппом не регистрируется», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.