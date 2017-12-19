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Общество | В Пензенской области заболеваемость РВИ ниже эпидпорога на 36,1%

19.12.2017|11:04
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В течение 50-й недели текущего года (с 11 по 17 декабря) в Пензенской области зарегистрировали 2 279 случаев респираторно-вирусной инфекции. Треть заболевших – дети до 14 лет.

Показатель заболеваемости – 167,5 на 100 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 36,1%.

В Пензе в течение недели диагноз «респираторная вирусная инфекция» поставили 1 049 раз, это 201,2 на 100 тысяч населения.

«Заболеваемость населения гриппом не регистрируется», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Гость|19.12.2017 16:55|

рутений еще себя не проявил КХЕ КХЕ

Гость|19.12.2017 17:38|

Многие болеют, но в поликлиники не обращаются: медицина у нас в гробу.

Гость|19.12.2017 17:39|

К зданию минздрава на улице Некрасова подложили гроб с венком

Гость|19.12.2017 19:00|

Гость писал(a):

Многие болеют, но в поликлиники не обращаются: медицина у нас в гробу.
Очень верно сказано. Ещё: в гробу мы видели такую медицину

Имя: Гость
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