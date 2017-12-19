19.12.2017 | 17:02

Участники рейда по пиротехническим магазинам проверили, как пензенские предприниматели соблюдают закон.

Чтобы приобрести пиротехнику, тоже понадобится паспорт - по российским законам ее не могут купить лица младше 16 лет. Чтобы торговать фейерверками и петардами, магазину нужно соблюсти целый ряд требований: его площадь должна быть не меньше 25 кв. м; одновременно там может находиться не более 1 200 килограммов пиротехнических изделий. Продавцы обязаны знать, как действовать в случае возгорания.

«Пломба снимается, и нужно нажать на курок и направить огнетушитель в очаг возгорания», - продемонстрировал свои умения один из продавцов.

В первой торговой точке участники рейда не нашли нарушений. Пиротехника находится за ограждением, продавцы прошли соответствующий инструктаж, документы на продукцию - в порядке.

В другом месте начальник управления городской администрации Ольга Жовтяк увидела, что, вопреки правилам, товар пребывает в свободном доступе.

«То есть покупатель может потрогать продукцию, повредить как-то упаковку?» - поинтересовалась у продавца Ольга Жовтяк.

«Для того, чтобы этого не произошло, у нас в торговом зале одновременно находится не менее трех сотрудников. Каждый старается работать с клиентом», - попытался оправдаться предприниматель Иван Козедуб.

В торговой точке пообещали исправить недочет. Продавцы отметили, что сейчас клиенты более требовательные, чем были еще несколько лет назад. Многие смотрят на срок годности, внимательно изучают инструкции.

«Если мы возьмем, например, любую коробку с салютом, то там четко написано, что она должна быть установлена строго на горизонтальной поверхности и устойчиво закреплена - либо кирпичами, либо песком, либо снегом», - рассказал покупатель Владимир Тарасов.

Участники рейда посетили все крупные точки в Пензе, где торгуют пиротехникой.