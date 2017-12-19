19.12.2017 | 17:57

В фойе городского Центра культуры и досуга собрались представители одной из старейших общественных организаций Сурского края. Здесь прошла встреча губернатора и актива Пензенского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Глава региона рассказал о том, каких успехов удалось добиться в уходящем году, и о планах на будущее.

«В целом обстановка - и экономическая, и социальная, и политическая - нормальная, когда регион развивается, когда есть понимание в регионе. Я хочу сказать вам спасибо за совместную работу, за работу ветеранских организаций», - поблагодарил собравшихся Иван Белозерцев.

С участием активных пенсионеров городов и районов области ежегодно рассматривается свыше 4 000 устных и письменных обращений пожилых людей. Совместно с региональными и местными властями принимаются меры для решения проблем граждан.

«Когда вы даете наказы главам администраций, надо, чтобы ветераны стояли рядом. Пусть это будет взаимно. Ветераны готовы участвовать во всем! Пусть они контролируют своего главу, и тот чувствует, что он не один услышал распоряжения губернатора», - отметил председатель областного совета ветеранов Сергей Цигвинцев.

В завершение встречи все представители ветеранских организаций получили подарки к Новому году.