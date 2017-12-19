19.12.2017 | 14:54

Пензенский педагогический колледж принял в своих стенах гостей из детского сада № 8 «Машенька». Шестилетних малышей познакомили с профессией воспитателя.

Ребят встретили сказочные новогодние персонажи и выдали юным почемучкам специальные задания - построить робота и начать изучать английский язык.

Ребятам вместе с родителями предложили именно эти задания, чтобы окунуть их в трудовые будни воспитателя детского сада. Сейчас педагоги дошкольных образовательных учреждений осваивают робототехнику, учатся работать с интерактивными досками - и все это, чтобы сделать общение со своими подопечными еще более насыщенным и интересным.

«Дети увидят, каким должен быть современный воспитатель, как много он должен уметь. А родители, в свою очередь, поймут, что этот труд становится все более интеллектуальным и высокотехнологичным», - подчеркнула преподаватель Пензенского социально-педагогического колледжа Нина Кирсанова.

«Мы присутствовали на таком уроке впервые, нам очень понравилось. Думаю, что для детей это нужно, познавательно, для развития очень полезно», - отметила жительница города Пензы Светлана Тихомирова.

Подобные дни открытых дверей проводятся в педагогическом колледже регулярно.