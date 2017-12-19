19.12.2017 | 14:07

На улице Гагарина появились грязные кучи - к Безымянному ручью снова стали привозить снег. Такое происходит не впервые.

«В 2015 году была свалка снега, в 2016 - начале 2017-го ее не было. А сейчас, в конце 2017-го пришла зима, и снова началось складирование снега. Там водоохранная зона, но теперь она больше похожа на зону отчуждения - куча грязного снега! Пусть пока его не так много, но его уже начали свозить со всего города», - рассказал владелец дачи, расположенной недалеко от ручья, Дмитрий.

О проблеме Дмитрий сообщал и ранее. За зиму 2015-2016-го тут образовались настоящие горы из грязного снега. Собранные на улицах осадки с реагентами так же ссыпали у всех на виду в конце улице Гагарина. Причем частично их сгрузили на берег ручья. Дмитрий стал бить тревогу, ведь из водоема дачники летом качают жидкость для полива.

«Там стоит насосная станция, и забор воды как раз идет из этого ручейка. Здесь больше 500 участков. А с дорог и мазут, и пленку собирают; в общем, все, что мы можем видеть на дорогах, свозится в ручей. Даже не видно, что это снег - он цветом, как земля, черный», - высказывался обеспокоенный молодой человек.

Тогда специалисты минлесхоза области провели проверку и нашли нарушения двух статей Водного кодекса.

«Для установления лица, совершившего данное правонарушение, министерством лесного, охотничьего хозяйства направлен запрос в УМВД по Пензенской области с целью выявления данного нарушителя. После чего будут проводиться меры административного воздействия», - отметил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Куда только ни вывозили собранный с улиц Пензы снег! Зимой 2014 года его складировали за 1-й городской больницей, чем были недовольны жители соседних домов.

Летом того же года житель поселка Лесного пригласил нас посмотреть, во что превратилась зеленая зона. Сами осадки растаяли и впитались в землю, а поломанные деревья, распаханная тракторами почва с реагентами и песком - остались.