19.12.2017 | 13:18

В понедельник, 18 декабря, на совещании под руководством первого зампреда правительства Пензенской области Андрея Кулинцева с представителями отрасли связи и информационных технологий директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Алексей Степин вручил Пензенскому колледжу информационных и промышленных технологий сертификат на сумму 500 000 рублей. Социальный проект компания реализовала в рамках соглашения о сотрудничестве между Tele2 и правительством области.

Данная сумма предназначена для покупки и установки мебели в коворкинговой зоне, где учащиеся смогут с пользой проводить свое время в комфортных условиях, отвечающих требованиям времени. Новое современное пространство поможет обеспечить положительные результаты в процессе обучения студентов.

Алексей Степин прокомментировал выбор учебного заведения для вручения столь серьезного подарка: по мнению правительства области и Tele2, Пензенский колледж информационных и промышленных технологий является флагманом профильного образования в регионе и его реновация - очень важная, приоритетная задача как для властей, так и для неравнодушных представителей бизнеса. Кроме того, летом этого года колледж стал лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области».

«Компания Tele2 была и остается социально ответственным оператором связи. Мы совместно с правительством Пензенской области решили сделать подарок учебному заведению. Выбирали достаточно долго, рассматривали разные варианты и, наконец, сделали выбор. Колледж информационных и промышленных технологий - профильное заведение, один из лидеров пензенского образования. Кроме того, это одно из немногих учебных заведений, которое выразило желание переделать обычные кабинеты в новое пространство, удобное для обучения. Это вызов в духе нашей компании, на который мы не могли не отреагировать», - отметил Алексей Степин.

«Искренне благодарю Tele2 за неравнодушие, поддержку и заинтересованность в проекте. Сертификат будет хорошим подспорьем к средствам, которые выделяет правительство Пензенской области для нашего учебного заведения», - в свою очередь подчеркнул директор колледжа Александр Фетисов.

«В коворкинг-центре колледжа будут в современных условиях готовить квалифицированных специалистов, в том числе для отрасли связи», - отметил первый зампред председателя правительства области Андрей Кулинцев. Он отметил, что IT-сектор - самый развивающийся в мире, и с каждым годом цифровые технологии будут все глубже внедряться в нашу жизнь.

Именно поэтому в эту сферу требуются постоянный приток квалифицированных кадров, в том числе и в Пензе, где успешно работают многие компании этого профиля. По мнению Андрея Кулинцева, коворкинг-центр станет средой для воспитания будущих профессионалов IT-сферы.