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Общество | Пензенцы получили 2,5 млн перерасчета платы за электроэнергию

19.12.2017|11:37
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В Пензе жители 52 домов получили перерасчет платы за электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества.

В период с января по май управляющими компаниями ОАО «Жилье-12» по ОЖФ, ОАО «Жилье-19» по ОЖФ, ООО «Железнодорожная», ОАО «Жилье-23» по ОЖФ, ОАО «Жилье-11» по ОЖФ, ОАО «Жилье-24» по ОЖФ, ОАО «Жилье-26» по ОЖФ, ООО «Обслуживание жилого фонда», ОАО «Жилье-15» по ОЖФ и ООО «УК «Западная» при начислении платы учитывались не фактические показания коллективных приборов учета, а норматив потребления.

«Специалисты Госжилстройтехинспекции Пензенской области провели внеплановые проверки и выдали соответствующие предписания о произведении перерасчета», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Данная процедура коснулась жителей проспекта Строителей, 21, 42, 44, 51, 87 и 126; улиц Ладожской, 91 и 103; Кронштадтской, 13; Лядова, 4 и 6; Кижеватова, 1, 11, 31 и 35; Тепличной, 8, 12 и 17; Российской, 45 и 47; Дружбы, 3; Луначарского/Дзержинского, 28/27; Чаадаева, 89 и 105; Кл. Цеткин, 67.

Также перерасчет произведен владельцам квартир в домах на улицах Карпинского, 6, 8, 10, 24 и 34; Суворова, 184 и 192а; Кулакова, 10; Плеханова, 6; Ладожской, 5, 23, 29 и 47; Герцена, 9 и 11; Луначарского, 30 и 38а; 8 Марта, 7 и 15; Островского, 11; Мира, 2; Глазунова, 6; Рахманинова, 14а; проспекте Победы, 14, 15, 33 и 130.

В общей сложности потребителям было возвращено 2 млн 586 тысяч 572 рубля. Изменения отразились в платежках за ноябрь.

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Гость|19.12.2017 11:48|

А остальным?

Гость|19.12.2017 11:58|

А Ладожская 99? В бухгалтерии Жилье12 охамели - говорят, что постановления Правительства им нужно для перерасчета.

Гость|19.12.2017 12:29|

А Чаадаева 111 когда перерасчёт будет ООО «Железнодорожная»? Вам уже сколько раз Госжилстройтехинспекция предписания давала, а за ноябрь принесли по нормативам. Что к президенту обращаться? поимейте совесть, от вас уже и так жильцы в ТСЖ собираютя уходить.

Гость|19.12.2017 12:30|

контролировали бы лучше, не пришлось бы перерасчеты делать...

Гость|19.12.2017 12:38|

Гость писал(a):

контролировали бы лучше, не пришлось бы перерасчеты делать...
Это конечно правильно, но как говорится рука руку...

Гость|19.12.2017 12:40|

Да Железнодорожная вообще умудрялась, когда летом горячей воды не было, приносили начисления общедомовые за горячую воду.

Гость|19.12.2017 12:46|

Гость писал(a):

В бухгалтерии ЖУлье12 охамели
Бухгалтер тоже человек )

Гость|19.12.2017 13:35|

Хороший бизнес. Процент сняли и людям некую часть вернули. И никого никогда не накажут. Всё коррумпированно.

Гость|19.12.2017 13:50|

Да вообще надо все расчеты проверять, наверняка и там ошибок куча! на улице тепло а они топят как при минус 30, потом счет за отопление с астрономической суммой, улицу топили всю осень

Гость|19.12.2017 14:28|

Украли внаглую, вот и пришлось вернуть, поди ещё и не всё отдали. Дело Чубайса процветает - обнищание народа главный план .Зато начальство там процветает.

Гость|19.12.2017 14:32|

на улице тепло а они топят как при минус 30, потом счет за отопление с астрономической суммой, улицу топили всю осень...топить то не топили,просто по нормативу с нас взяли.Прокуратура лучше вот этим настоящим делом занялась,а не о одной спиленной сухой БЕРЁЗОЙ!

Гость|19.12.2017 14:34|

УК "Западная" не закрывать,а начальника сажать нужно!Ничего не делают,кроме покоса подорожника во дворах.И деньги от потребителей к поставщикам услуг не перечисляют.

Гость|19.12.2017 14:38|

Евреи правят миром.

Только 2забугорные" евреи против снижения налога на их доходы,а наши против введения прогрессивного налога.Оголодали,вероятно.

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