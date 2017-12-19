19.12.2017 | 11:37

В Пензе жители 52 домов получили перерасчет платы за электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества.

В период с января по май управляющими компаниями ОАО «Жилье-12» по ОЖФ, ОАО «Жилье-19» по ОЖФ, ООО «Железнодорожная», ОАО «Жилье-23» по ОЖФ, ОАО «Жилье-11» по ОЖФ, ОАО «Жилье-24» по ОЖФ, ОАО «Жилье-26» по ОЖФ, ООО «Обслуживание жилого фонда», ОАО «Жилье-15» по ОЖФ и ООО «УК «Западная» при начислении платы учитывались не фактические показания коллективных приборов учета, а норматив потребления.

«Специалисты Госжилстройтехинспекции Пензенской области провели внеплановые проверки и выдали соответствующие предписания о произведении перерасчета», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Данная процедура коснулась жителей проспекта Строителей, 21, 42, 44, 51, 87 и 126; улиц Ладожской, 91 и 103; Кронштадтской, 13; Лядова, 4 и 6; Кижеватова, 1, 11, 31 и 35; Тепличной, 8, 12 и 17; Российской, 45 и 47; Дружбы, 3; Луначарского/Дзержинского, 28/27; Чаадаева, 89 и 105; Кл. Цеткин, 67.

Также перерасчет произведен владельцам квартир в домах на улицах Карпинского, 6, 8, 10, 24 и 34; Суворова, 184 и 192а; Кулакова, 10; Плеханова, 6; Ладожской, 5, 23, 29 и 47; Герцена, 9 и 11; Луначарского, 30 и 38а; 8 Марта, 7 и 15; Островского, 11; Мира, 2; Глазунова, 6; Рахманинова, 14а; проспекте Победы, 14, 15, 33 и 130.

В общей сложности потребителям было возвращено 2 млн 586 тысяч 572 рубля. Изменения отразились в платежках за ноябрь.