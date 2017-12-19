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Общество | На «ПензаИнформ» продолжается голосование за лучшую новость года

19.12.2017|12:07
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На портале «ПензаИнформ» продолжается голосование за наиболее интересное событие в конкурсе «Новость года».

Пользователи, принимающие в нем участие, предложили новости с PenzaInform.ru, которые, по их мнению, стали самыми яркими в уходящем году.

15 декабря редакция портала выбрала из всех заявок 20, и запустилось голосование.

Оно продлится до 23:59 24 декабря, а в 12:00 25 декабря будут объявлены победитель и призеры. Ими станут те, чей выбор наберет наибольшее число голосов посетителей портала.

Обладателю первого места достанется сертификат на 5 000 рублей в крупный продуктовый магазин, где можно приобрести все необходимое к новогоднему столу.

Приз за второе место - сертификат на 2 000 рублей в сеть кондитерских магазинов «ШокоШоп» и сертификат на фотосессию с собаками от питомника «Святозар».

Третье место поделят между собой два участника конкурса. Оба получат по сертификату на 2 000 рублей в «ШокоШоп».

Информация о призах и правилах конкурса доступна по ссылке.

По состоянию на 12:00 19 декабря лидерами являются новости «25-тысячный «Бессмертный полк» (67 голосов), «Дети в луже» (47 голосов) и «Советскую площадь переименовали» (26 голосов).

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Гость|19.12.2017 12:29|

вот самая лучшая новость ссылка на PenzaInform.ru

alluchka|19.12.2017 12:33|

Очень хороший конкурс. Делает нашу жизнь интереснее. Спасибо, ПЕНЗАИНФОРМ!

Гость|19.12.2017 12:38|

На мой взгляд первого места достойна, несомненно, новость про "Бессмертный полк.

Новость про детей в луже - смешная, особенно, если посмотреть это в видеоролике.

Новость про переименование площади тоже интересна. Я вот только из голосования узнал, что ее переименовали.

Гость|19.12.2017 12:48|

Самая лучшая новость в нынешнее время - это отсутствие всяких новостей !!! Вот за "это" приз давайте, а не за детей в грязной луже !

Гость|19.12.2017 12:56|

Гость писал(a):

Самая лучшая новость в нынешнее время - это отсутствие всяких новостей !!! Вот за "это" приз давайте, а не за детей в грязной луже
Правильно

Гость|19.12.2017 12:57|

Гость писал(a):

Гость|19.12.2017 12:48|
Злость так и прет из ушей. Добрее нужно быть, добрее.

Гость|19.12.2017 12:59|

Гость писал(a):

Гость|19.12.2017 12:48|

Самая лучшая новость в нынешнее время - это отсутствие всяких новостей !!! Вот за "это" приз давайте, а не за детей в грязной луже !

Злость так и прет. Добрее нужно быть. Добрее.

Гость|19.12.2017 13:00|

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Самая лучшая новость в нынешнее время - это отсутствие всяких новостей !

Тогда, что ж тут на ПЕНЗАИНФОРМ новости читаете? Интересно?

Гость|19.12.2017 13:00|

Судя по тому, что об этой ерунде напоминаете каждый день - эту и делайте главным.

Гость|19.12.2017 13:05|

Гость писал(a):

Гость|19.12.2017 13:00|

Судя по тому, что об этой ерунде напоминаете каждый день - эту и делайте главным.

Для кого-то это - ерунда. А для кого-то просто развлечение. А кто- то почерпнет для себя что-то интересное. Мне, например, этот конкурс нравится. Почему бы и не проголосовать? И Вам советую. Может быть, добрее станете.

Гость|19.12.2017 13:41|

только про ЧУХАЛЬНИК !!!

Без вариантов!

Гость|19.12.2017 14:19|

Отдаю голос за рухнувший дом Ударная 35,который покорил многих на Ютюбе,не сходивший с экранов и газетных полос многие месяцы....

Гость|19.12.2017 14:27|

Гость писал(a):

Гость|19.12.2017 13:41|

только про ЧУХАЛЬНИК !!!

Без вариантов!

Не понял, что это за новость? И что такое ЧУХАЛЬНИК?

Гость|19.12.2017 14:29|

почему в списке нет новости, как белый медведь буй сломал? многие не так прочитали и повеселились :-)

Гость|19.12.2017 15:12|

Я за переименование Советской площади, её на 1 место, дети в луже это смех, а не новость, а Бессмертный полк который год проходит, это уже не новость.

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