19.12.2017 | 12:07

На портале «ПензаИнформ» продолжается голосование за наиболее интересное событие в конкурсе «Новость года».

Пользователи, принимающие в нем участие, предложили новости с PenzaInform.ru, которые, по их мнению, стали самыми яркими в уходящем году.

15 декабря редакция портала выбрала из всех заявок 20, и запустилось голосование.

Оно продлится до 23:59 24 декабря, а в 12:00 25 декабря будут объявлены победитель и призеры. Ими станут те, чей выбор наберет наибольшее число голосов посетителей портала.

Обладателю первого места достанется сертификат на 5 000 рублей в крупный продуктовый магазин, где можно приобрести все необходимое к новогоднему столу.

Приз за второе место - сертификат на 2 000 рублей в сеть кондитерских магазинов «ШокоШоп» и сертификат на фотосессию с собаками от питомника «Святозар».

Третье место поделят между собой два участника конкурса. Оба получат по сертификату на 2 000 рублей в «ШокоШоп».

Информация о призах и правилах конкурса доступна по ссылке.

По состоянию на 12:00 19 декабря лидерами являются новости «25-тысячный «Бессмертный полк» (67 голосов), «Дети в луже» (47 голосов) и «Советскую площадь переименовали» (26 голосов).