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Общество | Кузнецкие предприниматели оказали помощь инвалиду матери-одиночке

19.12.2017|16:45
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Шестилетняя Камилла немного растерялась от присутствия в доме незнакомых людей и, как любой ребенок, поспешила найти защиту и поддержку у мамы. Пусть та и не ходит, зато она самая добрая и ласковая в мире.

Алсу Туктарова - инвалид с детства, проживала с ребенком в однокомнатной квартире вместе с мамой, братом и его семьей. Чтобы не мешать друг другу, в помещении сделали перегородку.

«Я-то ладно, а ей каково? Она ночами не спит, она болеет, у нее состояние такое. Сами понимаете: тут одна семья, там другая; ей нужно ночью вставать, ходить, пить таблетки. И ребенок тут. Девочке на будущий год идти в первый класс. Нужен какой-то свой угол, где она смогла бы заниматься», - подчеркнула мать Алсу Рушания Бадаева.

Алсу 33 года, из них последние 15 лет она стоит в очереди на жилье. Именно проблема с жильем и побудила мать-одиночку в августе 2017 года обратиться к губернатору Ивану Белозерцеву во время его прямой линии.

«Каждый раз мне отвечают одно и то же - моя очередь не дошла. Однажды даже намекнули, что вряд ли дойдет», - пожаловалась тогда инвалид.

«Конечно, мы должны им помогать - и общество, и власть», - согласился Иван Белозерцев.

«Губернатор обратился с соответствующей просьбой к местным кузнецким предпринимателям», - сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

Теперь Алсу, наконец, смогла вьехать в свою новую квартиру.

«Я не знаю, что сказать! Я счастлива!» - не смогла сдержать слезы радости Алсу.

Другие кузнецкие предприниматели позаботились о мебели, помогли с ремонтом, специально расширили дверные проемы, чтобы Алсу свободно могла передвигаться по квартире, заезжать на инвалидной коляске в ванную - раньше с этим были проблемы.

Алсу не собирается сидеть сложа руки. Она выучилась на мастера по маникюру.

«Случай Алсу Туктаровой - это, наверное, первая ласточка оказания благотворительной помощи. Есть разные формы помощи, но люди-инвалиды очень нуждаются именно в такой. Хотелось бы надеяться, что многие предприниматели (не только в Кузнецке, но и на других территориях) откликнутся на просьбы о помощи и окажут ее», - добавила Дина Черемушкина.

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Гость|19.12.2017 18:50|

Бедная россия

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