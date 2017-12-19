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Общество | Членам регионального отделения «Боевого братства» вручили медали

19.12.2017|15:08
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Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» отметила юбилей. В России она появилась 20 лет назад и объединила тех, кто участвовал в локальных войнах и служил в «горячих точках».

Главная задача организации - социальная и правовая защита ветеранов и инвалидов военных конфликтов, вдов и сирот погибших.

«Региональным отделением велась успешная работа по всем общественно-значимым направлениям нашей деятельности, в основе которых самостоятельные социальные, патриотические, гуманитарные молодежные проекты», - доложил председатель регионального отделения организации «Боевое братство» Юрий Краснов.

Представители областных и городских властей поздравили и поблагодарили членов «Боевого братства» со сцены Дома молодежи.

«Очень важно, чтобы мы помнили о погибших, увековечивали их память. Столь же важным является то, чтобы мы оказывали помощь ветеранам, инвалидам и их семьям», - отметил глава города Пензы Валерий Савельев.

Самых активных членов сообщества наградили медалями «Боевого братства» - «За ратную доблесть» и «20 лет Всероссийской организации».

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