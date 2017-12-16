16.12.2017 | 10:41

Порядка 2 400 преступлений раскрыли участковые уполномоченные полиции за 11 месяцев этого года. Об этом доложил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального Управления МВД Михаил Янгулов на заседании межведомственной комиссии при правительстве Пензенской области по профилактике правонарушений, состоявшемся в пятницу, 15 декабря.

Михаил Михайлович рассказал, что в Пензе расположено 38 пунктов, где участковые уполномоченные принимают граждан. Ежедневно стражи порядка проводят обход участка, раздают гражданам свои визитки, проводят разъяснительную работу.

«Мы явно недорабатываем в плане получения информации от граждан о подозрительных лицах и противоправных деяниях, которые они наблюдают. Это могут быть и сдаваемые в аренду квартиры, и наркоманы, и другие негативные явления», - считает Янгулов.

Кроме того, по словам полковника полиции, некоторые граждане сами способствуют совершению преступлений в отношении них.

«Например, гражданину поступает звонок, и он сообщает собеседнику данные банковской карты и пин-код, а потом удивляется, что с его счета сняты деньги», - пояснил Михаил Янгулов.

Чтобы предотвратить подобные случаи, сотрудники правоохранительных органов просят родственников пожилых людей следить, чтобы те не попали на удочку мошенников, проводят беседы в коллективах и индивидуально с гражданами.

«Участковый - первое лицо, с которым должен контактировать гражданин и знать его наглядно. Это задача не только органов внутренних дел, но и местных властей. Необходимо доводить до сведения бабушек и дедушек, которые не владеют Интернетом: нужно сразу звонить участковому, чтобы сообщить ему информацию о правонарушениях», - резюмировал заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.