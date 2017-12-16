16.12.2017 | 17:17

В лютые морозы пернатые в Пензе не останутся без еды. В рамках Общероссийской экологической акции «Покормите птиц зимой» пензенские мальчишки и девчонки соорудили около сотни кормушек и представили свои поделки на суд жюри. В детских садах, школах и центрах социальной помощи подвели итоги конкурса.

«Часть кормушек мы развешиваем у себя в заповеднике. В основном мы отдаем обратно ребятам, чтобы они наблюдали за птицами, вешая кормушки у своих окон, и сами подкармливали птиц зимой», - рассказала и. о. заместителя директора заповедника «Приволжская лесостепь» Оксана Якушева.

Специалисты заповедника также призывают помнить и о растениях. Они поговорили с детьми о проблеме вырубки деревьев в преддверии новогодних праздников, предложив альтернативу - сделать своими руками зеленую красавицу, которая прослужит долгие годы.