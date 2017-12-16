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Общество | Имена каменцев - участников войны увековечили в «Книге памяти»

16.12.2017|17:29
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Благодаря новой энциклопедии «Книга памяти Кевдо-Мельситовского сельсовета Каменского района Пензенской области» о героях земли Каменской узнает вся страна. На страницах «Книги» можно найти биографии участников Великой Отечественной войны; всего в издании 581 фамилия.

Авторы исследовательского труда - преподаватель Владимир Жигалин и историк Вячеслав Гришаков.

«Я работал в этом селе директором школы, и ученики также создавали эту книгу, вносили свой вклад, причем искали своих родственников, своих дедов и прадедов, ушедших на фронт и погибших. На примере этой глубинки мы можем проследить судьбы солдат таких же сел нашей Пензенской губернии», - отметил Вячеслав Гришаков.

Это уже вторая «Книга памяти Кевдо-Мельситовского сельского совета». Первая вышла в свет в 2014 году. В ней было меньше портретов и биографий защитников родины.

«Работа бесценная и очень нужная. Благодарность этим людям, потому что на данный момент у нас еще четыре с лишним миллиона без вести пропавших. И сегодня надежда, что мы всех найдем, - очень и очень слабая», - подчеркнул председатель областного совета ветеранов Сергей Цигвинцев.

Тираж этой «Книги» составил 100 экземпляров.

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